De la Fuente: Pritisak… igrači prate sve što se piše – ljuti su

Sport klub pre 4 sati  |  Autor: Saša Ozmo
De la Fuente: Pritisak… igrači prate sve što se piše – ljuti su

Selekcija Španije odradila je poslednji trening pred duel sa Saudijskom Arabijom u drugom kolu Grupe H na Svetskom prvenstvu 2026, a selektor Luis de la Fuente poručio je da u timu nema panike uprkos razočaravajućem startu turnira. „Nema drame, nema krize, ali biće pritiska.

Moramo da pobedimo, to je sve. Naravno da moramo da pobedimo, ali u ekipi nema osećaja hitnosti ili nervoze“, rekao je De la Fuente. Španija je u prvom kolu neočekivano odigrala bez golova protiv Zelenortskih Ostrva, pa joj je duel sa Saudijskom Arabijom od velikog značaja u borbi za plasman u nokaut fazu. „Naša reprezentacija ima ogroman takmičarski duh. Ponekad kritike, čak i kada nisu potpuno pravedne, dodatno motivišu igrače. Imamo generaciju izuzetno
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