Igra se za gol više: Efikasnije SP nismo gledali od Pelea i 1958.

Sport klub pre 4 sati  |  Autor: Branimir Smilić
Igra se za gol više: Efikasnije SP nismo gledali od Pelea i 1958.

Svetsko prvenstvo 2026. godine već je ušlo u istoriju kao jedno od najefikasnijih koje je fudbal ikada video.

Posle 36 odigranih utakmica postignuto je čak 109 golova, što daje impresivan prosek od 3,03 pogotka po utakmici. Prema podacima kompanije Opta, tako visok prosek nije viđen još od Mundijala 1958. godine u Švedskoj, kada je Brazil predvođen legendarnim Peleom stigao do prve titule svetskog prvaka. Tada je prosečno postizano 3,6 golova po utakmici. Mundijal velikih pobeda Turnir u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi doneo je niz rezultata kakvi se retko viđaju na
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