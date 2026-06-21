Nestvarni brojevi Nagelsmanove zlatne rezerve

Gubila je Nemačka od Obale Slonovače, pritom nije delovala naročito opasno, čak su i Slonovi pritisnuli dodatno početkom drugog poluvremena.

A onda... onda je Julijan Nagelsman uveo na teren svoju zlatnu izmenu – Deniza Undava. Zapravo, u 60. minutu napravio je trostruku izmenu – umesto Sanea, Musijale i Pavlovića, na terenu su ušli Leveling, Undav i Amiri. Kao na dugme, Elf je zaigrao bolje i izjednačio u 64. minutu – Amirijev centaršut i savršeno utrčavanje Undava. Slonovi jesu imali jednu ozbiljnu šansu, ali su defanzivno popustili u poslednjih desetak minuta. U 94. minutu – maestralan okret i novi