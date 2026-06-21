Nije lako kapitenu: Skupi promašaji Enera Valensije

Iako je Kurasao doživeo težak poraz od Nemačke na startu Mundijala, izabranici Dika Advokata ispisali su istoriju u narednom kolu i osvojili prvi bod na SP u istoriji ove selekcije.

Bilo je to posle utakmice bez golova protiv Ekvadora, južnoameričke selekcije koja je u ovaj okršaj ušla kao izraziti favorit, ali tu ulogu nije opravdala. Srpski zet Iloj Rum kandidovao se za junaka dana jer je odbranio čak 15 udaraca na gol rivalske ekipe, ali je zato potpuno jasno ko je tragičar. Mogla je to da bude čitava ekipa koju predvodi argentinski stručnjak Sebastijan Bekasese, mada nema šta da se zameri zadnjoj i srednjoj liniji. Mogli bismo da izdvojimo