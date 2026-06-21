Ozbiljna prozivka: Zašto Marin dovodi krševe u Zvezdu!?

Tokom analize utakmice Svetskog prvenstva Nemačka - Obala Slonovače u studiju RTS, analitičar Rade Bogdanović uputio je ozbiljnu prozivku na rad jednog od glavnih ljudi za dovođenje igrača u Crvenu zvezdu Marka Marina.

Sve je počelo rečima Miroslava Vjetrovića da mu je Marin rekao da je Undav najveća pretnja i da bi morao da igra, a onda je stigla opaska Radeta Bogdanovića: „Što onda ovolike krševe u Zvezdu dovodi!?“ Marin je od 2023. godine glavni saradnik Zvezdana Terzića i ima bitniju ulogu oko angažovanja igrača i trenera od sportskog direktora Marka Marina. Bonus video