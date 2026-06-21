U KANDŽAMA KOCKE! Pobednik Zvezda Granda se jedva izborio sa porocima! OSTAO BEZ RODITELJA!

Svet & Skandal pre 10 sati
U KANDŽAMA KOCKE! Pobednik Zvezda Granda se jedva izborio sa porocima! OSTAO BEZ RODITELJA!

Završilo se popularno muzičko takmičenje „Zvezde Granda“, a pobednik 19. sezone je Bojan Ilievski.

Iz Skoplja je na scenu došao Bojan Ilievski koji je osvojio srca publike. Tokom svog predstavljanja bio je veseo i nasmejan, a kada je zapevao, napravio je ozbiljnu atmosferu. Međutim, tek po završetku takmičenja, isplivalo je nešto što se o njemu nije znalo. On se u superfinalu takmičio sa Mirjanom Mitrevom i Sašom Stojakovićem, ali je publika rekla svoje, a Bojan je blistao od sreće kada je čuo da je izabran. Zanimljivo je da se nagađanja nisu obistinila, budući
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