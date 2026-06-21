Broj potvrđenih slučajeva ebole i dalje raste: Epidemija u DR Kongo se ne smiruje

Telegraf pre 18 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Broj potvrđenih slučajeva ebole i dalje raste: Epidemija u DR Kongo se ne smiruje

Demokratska Republika Kongo saopštila je da je broj potvrđenih slučajeva ebole porastao na 956, dok je od posledica bolesti preminulo 247 ljudi.

Prema zvaničnim podacima, dan ranije bilo su prijavljena 933 zaražena i 245 smrtnih slučajeva, što ukazuje na nastavak širenja epidemije, prenosi Rojters. Najmanje 30 ljudi je preminulo od početka maja u kampu Kigonze za raseljena lica na severoistoku Demokratske Republike Kongo, a za deo žrtava potvrđeno je da su umrle od ebole, saopštile su nadležne službe. Kamp Kigonze, u kojem živi više od 15.000 ljudi, nalazi se u Buniji, epicentru aktuelne epidemije ebole.
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