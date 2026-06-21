Evo gde možete uživo da gledate meč Belgija - Iran na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Ljubitelje fudbala u nedelju očekuje zanimljiv duel drugog kola Grupe G na Svetskom prvenstvu 2026, u kojem će snage odmeriti reprezentacije Belgije i Irana.

Meč se igra 21. juna od 21.00 čas po srednjoevropskom vremenu na stadionu u Los Anđelesu, a pravdu će deliti argentinski arbitar Darijo Erera. Belgijanci će pokušati da opravdaju ulogu favorita i naprave novi korak ka plasmanu u nokaut fazu Mundijala, dok će Iran tražiti priliku da iznenadi jednog od najvećih favorita grupe i ostane u trci za osminu finala. Biće ovo 39. utakmica na šampionatu sveta, a očekuje se velika borba, s obzirom na to da svaki bod može imati