Lider ukrajinske opozicione stranke "Evropska solidarnost" i bivši predsednik te zemlje Petro Porošenko saopštio je da se odriče poljskog ordena Belog orla i pozvao na smirivanje tenzija u odnosima između Ukrajine i Poljske.

U izjavi objavljenoj na Fejsbuku, Porošenko je naveo da je odluku doneo nakon što, kako tvrdi, nije uspeo da ubedi predsednika Poljske Karola Navrockog da povuče odluku o oduzimanju istog odlikovanja aktuelnom predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom. Porošenko je napomenuo da smatra da je odluka poljskog predsednika Karola Navrockog pogrešna i nepravedna prema narodu Ukrajine. "Nije slučajno što mu je (zamenik predsednika Saveta za bezbednost Rusije Dmitrij)