I Porošenko se odrekao ordena koji je dobio od Poljske: Pozvao na smirivanje tenzija

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
I Porošenko se odrekao ordena koji je dobio od Poljske: Pozvao na smirivanje tenzija

Lider ukrajinske opozicione stranke "Evropska solidarnost" i bivši predsednik te zemlje Petro Porošenko saopštio je da se odriče poljskog ordena Belog orla i pozvao na smirivanje tenzija u odnosima između Ukrajine i Poljske.

U izjavi objavljenoj na Fejsbuku, Porošenko je naveo da je odluku doneo nakon što, kako tvrdi, nije uspeo da ubedi predsednika Poljske Karola Navrockog da povuče odluku o oduzimanju istog odlikovanja aktuelnom predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom. Porošenko je napomenuo da smatra da je odluka poljskog predsednika Karola Navrockog pogrešna i nepravedna prema narodu Ukrajine. "Nije slučajno što mu je (zamenik predsednika Saveta za bezbednost Rusije Dmitrij)
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