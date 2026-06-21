Na Preševu putnička vozila čekaju do 20 minuta, teretnjaci na Batrovcima i po 4 sata

Prema informacijama Uprave granične policije u 13.15 časova putnička vozila na graničnom prelazu Preševo, na izlazu čekaju 20 minuta, dok je za teretna motorna vozila najduže zadržavanje na prelazu Batrovci, na izlazu - 240 minuta, saopštilo je danas JP "Putevi Srbije". Na graničnom prelazu Šid, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 180 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nisu