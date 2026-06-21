Na Preševu putnička vozila čekaju do 20 minuta, teretnjaci na Batrovcima i po 4 sata

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Na Preševu putnička vozila čekaju do 20 minuta, teretnjaci na Batrovcima i po 4 sata
Prema informacijama Uprave granične policije u 13.15 časova putnička vozila na graničnom prelazu Preševo, na izlazu čekaju 20 minuta, dok je za teretna motorna vozila najduže zadržavanje na prelazu Batrovci, na izlazu - 240 minuta, saopštilo je danas JP "Putevi Srbije". Na graničnom prelazu Šid, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 180 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nisu
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

AMSS: Vozačima se savetuje da planiraju češće odmore u najtoplijem delu dana

AMSS: Vozačima se savetuje da planiraju češće odmore u najtoplijem delu dana

RTV pre 3 sata
Na Batrovcima se čeka 4 sata

Na Batrovcima se čeka 4 sata

Nova pre 2 sata
AMSS: Vozačima se savetuje da planiraju češće odmore u najtoplijem delu dana

AMSS: Vozačima se savetuje da planiraju češće odmore u najtoplijem delu dana

RTK pre 6 sati
AMSS: Oprez u saobraćaju zbog toplog vremena, čeka se na Preševu

AMSS: Oprez u saobraćaju zbog toplog vremena, čeka se na Preševu

Vranje news pre 6 sati
AMSS: Vozači da budu odmorni zbog toplog vremena, čekanje na Preševu i Batrovcima

AMSS: Vozači da budu odmorni zbog toplog vremena, čekanje na Preševu i Batrovcima

Serbian News Media pre 6 sati
Stanje na putevima: Oprez zbog vrućina i najavljenih nepogoda

Stanje na putevima: Oprez zbog vrućina i najavljenih nepogoda

Glas Zaječara pre 7 sati
AMSS: Vozači da budu odmorni zbog vrućina, čekanje na Preševu i Batrovcima

AMSS: Vozači da budu odmorni zbog vrućina, čekanje na Preševu i Batrovcima

Newsmax Balkans pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PreševoPutevi SrbijeBatrovciŠid

Društvo, najnovije vesti »

Deset godina kasnije, Bregzit i dalje deli Britaniju i baca senku na njenu ekonomiju

Deset godina kasnije, Bregzit i dalje deli Britaniju i baca senku na njenu ekonomiju

Beta pre 9 minuta
Svetski dan muzike u ritmu Lovefesta: Pesme koje su ispisale istoriju elektronske muzike

Svetski dan muzike u ritmu Lovefesta: Pesme koje su ispisale istoriju elektronske muzike

RTV pre 14 minuta
Halo, ima li signala: Da li rade i koristi li neko crvene telefonske govornice?

Halo, ima li signala: Da li rade i koristi li neko crvene telefonske govornice?

Danas pre 14 minuta
Deset godina kasnije, Bregzit i dalje deli Britaniju i baca senku na njenu ekonomiju

Deset godina kasnije, Bregzit i dalje deli Britaniju i baca senku na njenu ekonomiju

Serbian News Media pre 9 minuta
Ne iznajmljujte smeštaj bez klime: Kakvo vreme čeka srpske turiste u Grčkoj tokom jula

Ne iznajmljujte smeštaj bez klime: Kakvo vreme čeka srpske turiste u Grčkoj tokom jula

NIN pre 9 minuta