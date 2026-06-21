Nagelsman dobio loše vesti posle pobede nad Obalom Slonovače: Važan igrač propušta ostatak SP

Nemačka je upisala važan trijumf protiv Obale Slonovače (2:1) i overila plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva, ali slavlje je vrlo brzo palo u drugi plan zbog loših vesti iz tabora „pancera“.

Dok su navijači slavili preokret i golove Deniza Undava, selektor Julijan Nagelsman suočio se sa ozbiljnim problemom – povredom jednog od ključnih igrača odbrane, Nika Šloterbeka. Iskusni štoper je nezgodno stradao pred odlazak na odmor, ali je uprkos bolovima ostao na terenu do kraja prvog poluvremena kako ne bi dodatno oslabio ekipu u trenucima kada je Nemačka bila u rezultatskom zaostatku. Međutim, tokom pauze postalo je jasno da nastavak meča nije opcija, pa je