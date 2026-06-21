Nagelsman dobio loše vesti posle pobede nad Obalom Slonovače: Važan igrač propušta ostatak SP

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf.rs
Nagelsman dobio loše vesti posle pobede nad Obalom Slonovače: Važan igrač propušta ostatak SP

Nemačka je upisala važan trijumf protiv Obale Slonovače (2:1) i overila plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva, ali slavlje je vrlo brzo palo u drugi plan zbog loših vesti iz tabora „pancera“.

Dok su navijači slavili preokret i golove Deniza Undava, selektor Julijan Nagelsman suočio se sa ozbiljnim problemom – povredom jednog od ključnih igrača odbrane, Nika Šloterbeka. Iskusni štoper je nezgodno stradao pred odlazak na odmor, ali je uprkos bolovima ostao na terenu do kraja prvog poluvremena kako ne bi dodatno oslabio ekipu u trenucima kada je Nemačka bila u rezultatskom zaostatku. Međutim, tokom pauze postalo je jasno da nastavak meča nije opcija, pa je
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Što ovolike krševe dovodi u Zvezdu?!" Rade Bogdanović pecnuo Marka Marina! Komentarisao utakmicu Mundijala, pa prozvao…

"Što ovolike krševe dovodi u Zvezdu?!" Rade Bogdanović pecnuo Marka Marina! Komentarisao utakmicu Mundijala, pa prozvao crveno-bele

Kurir pre 33 minuta
"Marin mi je rekao da mora da igra": Bogdanović i Vjetrović o heroju Nemačke

"Marin mi je rekao da mora da igra": Bogdanović i Vjetrović o heroju Nemačke

Mondo pre 3 sata
Pobeda i veliki problem za Nemačku: Zvezda odbrane možda završila Mundijal?

Pobeda i veliki problem za Nemačku: Zvezda odbrane možda završila Mundijal?

B92 pre 3 sata
Ozbiljne prozivke na račun Marina: „Što ovolike krševe dovodi u Zvezdu?!“

Ozbiljne prozivke na račun Marina: „Što ovolike krševe dovodi u Zvezdu?!“

Hot sport pre 4 sati
Teorija zavere kruži Mundijalom: Da li su Nemci kalkulisali protiv Obale Slonovače?

Teorija zavere kruži Mundijalom: Da li su Nemci kalkulisali protiv Obale Slonovače?

Kurir pre 4 sati
Katastrofa za Nemačku: dobila u 94. minutu, pa ostala bez ključnog igrača

Katastrofa za Nemačku: dobila u 94. minutu, pa ostala bez ključnog igrača

Mondo pre 5 sati
De la Fuente: Pritisak… igrači prate sve što se piše – ljuti su

De la Fuente: Pritisak… igrači prate sve što se piše – ljuti su

Sport klub pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoNemačka

Sport, najnovije vesti »

Srpski atletičar Jovan Stranić oborio nacionalni rekord u bacanju kladiva

Srpski atletičar Jovan Stranić oborio nacionalni rekord u bacanju kladiva

RTV pre 23 minuta
Jedanaesti dan Mundijala - Belgijanci pod imperativom protiv Irana, Španija traži vizu za nokaut fazu

Jedanaesti dan Mundijala - Belgijanci pod imperativom protiv Irana, Španija traži vizu za nokaut fazu

RTS pre 38 minuta
Ma kakva Evroliga, sprema im se "beton liga" - Mračne prognoze o sudbini Monaka!

Ma kakva Evroliga, sprema im se "beton liga" - Mračne prognoze o sudbini Monaka!

Sportske.net pre 18 minuta
Španija pod pritiskom - Crvena furija traži prvu pobedu na Mundijalu

Španija pod pritiskom - Crvena furija traži prvu pobedu na Mundijalu

Sportske.net pre 3 minuta
Novo pojačanje u Pančevu: Vezni red sve jači!

Novo pojačanje u Pančevu: Vezni red sve jači!

Hot sport pre 8 minuta