"Ne vidim razlog da odbiješ", Milan Mitrović u finalu Zvezda Granda progovorio o ugovoru koji pevači potpisuju

Veliko finale "Zvezda Granda" donelo je mnogo uzbuđenja, a voditelj Milan Mitrović nije krio da s nestrpljenjem očekuje završnicu još jedne uspešne sezone muzičkog takmičenja.

Milan je govorio o novim pravilima, svojim favoritima, ali i članovima žirija koji večeras nisu prisutni u studiju. Posebno ga raduje činjenica da će ove godine biti proglašena čak dva pobednika. - Imaćemo dve nove Zvezde Granda jer ćemo imati glasanje žirija evrovizijskim sistemom i jedva čekam da vidim šta će reći i jedni i drugi. Svima im želim sreću, imam i ja neke svoje favorite, ali ko god da pobedi biću srećan. Kad se završi takmičenje reći ću ko su mi