"Oni su sjajan tandem", Mare o saradnji sa Prijom i Filipom: Progovorio o glasinama da se namešta takmičenje

Večeras je na programu finale 11. jubilarne sezone popularne muzičke emisije "Nikad nije kasno".

Finalisti su tokom sezone pokazali da se fantastično snalaze u svim muzičkim žanrovima i da svojim glasovima mogu da slome i najtvrđa srca. U veliko finale muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" plasiralo se 12 izvanrednih pevača. Saša Milošević Mare, jedan od stalnih članova žirija pomenutog takmičenja otkrio je neke detalje o takmičarima i današnjem finalu: - Ovo je žensko finale, za razliku od prethodnih. Žene su dominantne kao takvo je drugačije od ostalih, što