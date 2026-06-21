Predao se sin koji je pucao u roditelje kod Petrovca: Majci se bore za život nakon porodične drame!

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs, Informer
Predao se sin koji je pucao u roditelje kod Petrovca: Majci se bore za život nakon porodične drame!

Zoran S. iz sela Šetonje kod Petrovca na Mlavi, koji je večeras oko 21 čas iz vatrenog oružja pucao na svoje roditelje u porodičnoj kući, predao se policiji.

Prema poslednjim informacijama sa terena, osumnjičeni se u kasnim večernjim satima sam pojavio i ušetao u lokalnu policijsku stanicu, gde se trenutno nalazi na saslušanju. Svađa prerasla u krvavi pir Porodičnoj tragediji, koja je uznemirila čitav Petrovac na Mlavi, prethodila je žestoka verbalna rasprava u porodičnom domu. U naletu besa, Zoran S. je potegao vatreno oružje i ispalio više hitaca u pravcu oca i majke. Kako saznajemo iz istrage, otac je pukom srećom
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