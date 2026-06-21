Produžena uredba kojom se ograničavaju cene derivata nafte: Koliko će sada koštati gorivo?

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Produžena uredba kojom se ograničavaju cene derivata nafte: Koliko će sada koštati gorivo?
Vlada Srbije produžila je Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte i u narednih 60 dana najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost (PDV) za evro dizel i evro premijum BMB 95 biće u iznosu prosečne veleprodajne cene tih derivata na teritoriji Srbije uvećane za 21 dinar, dok je za evro dizel namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima ona 184 dinara Doneta Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte, kako je objavljeno u Službenom
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