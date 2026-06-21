Snežana Đurišić o Suzani Jovanović i finalistima Zvezda Granda: Nije bilo lako odlučiti ko je pobednik žirija!

Članica žirija Snežana Đurišić pojavila se na velikom finalu "Zvezda Granda" odmah nakon nastupa, istakavši da je ponosna na sve kandidate koji su stigli do završnice takmičenja.

Pevačica nije krila emocije, a posebno se osvrnula na odsustvo Saše Popovića, naglasivši da njegov nedostatak svi u timu osećaju. Snežana je takođe prokomentarisala voditeljke Anu Sević i Sanju Kužet. - Ponosna sam na sve što smo uradili u ovoj sezoni. Evidentno je da će svima da bude jako teško, jer su svi dobra deca, ljudi, maestralni su. Stigla sam pravo sa nastupa, Vanja mi je pomogao. Nije bilo lako odlučiti ko je pobednik žirija, ali kada se mora, mora se.