Šok u Zvezdama Granda! Članovi žirija se nisu pojavili u finalu, a onda su ovim potezom iznenadili kandidate

Iako pojedini članovi žirija nisu mogli lično da prisustvuju velikom finalu "Zvezda Granda", nisu propustili najvažnije veče u sezoni.

Tokom superfinala organizovano je direktno uključenje putem Zoom platforme, zahvaljujući kojem su odsutni članovi žirija bili u stalnom kontaktu sa kolegama u studiju i produkcijskim timom, a istovremeno su pratili nastupe svih finalista. Podsetimo, među članovima žirija koji se nisu pojavili u studiju bili su Dara Bubamara, Sanja Vučić, Dragan Kojić Keba i Aleksandar Milić Mili. Snežana Đurišić se ipak naknadno pridružila ekipi, nakon što je završila ranije