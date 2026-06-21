Šok u Zvezdama Granda! Članovi žirija se nisu pojavili u finalu, a onda su ovim potezom iznenadili kandidate

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Šok u Zvezdama Granda! Članovi žirija se nisu pojavili u finalu, a onda su ovim potezom iznenadili kandidate

Iako pojedini članovi žirija nisu mogli lično da prisustvuju velikom finalu "Zvezda Granda", nisu propustili najvažnije veče u sezoni.

Tokom superfinala organizovano je direktno uključenje putem Zoom platforme, zahvaljujući kojem su odsutni članovi žirija bili u stalnom kontaktu sa kolegama u studiju i produkcijskim timom, a istovremeno su pratili nastupe svih finalista. Podsetimo, među članovima žirija koji se nisu pojavili u studiju bili su Dara Bubamara, Sanja Vučić, Dragan Kojić Keba i Aleksandar Milić Mili. Snežana Đurišić se ipak naknadno pridružila ekipi, nakon što je završila ranije
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