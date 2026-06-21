Važio za favorita, pa ispao iz finala Zvezda Granda! Brat Nadice Ademov priznao: "Nisam razočaran!"

Bubi Ademov, brat popularne pevačice Nadice Ademov, završio je svoje takmičenje u finalu "Zvezda Granda" nakon prvog preseka glasova.

Ipak, uprkos eliminaciji, mladi pevač nije krio zadovoljstvo postignutim rezultatom. Najveću podršku pružila mu je porodica, a njegova majka istakla je da je ponosna bez obzira na ishod. - To je mamin pobednik, nisam razočarana on je talentovan i mi smo presrećni. Rekla sam da smo mi tu, kako god bilo - rekla je ona, a onda se Bubi nadovezao: - Imao sam nadu, ali Bože moj. Nisam razočaran, i ja imam favorita mimo sebe. Svi su šokirani što sam ispao. Iskreno, želim