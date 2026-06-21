"Zapamtite ovo ime i dete" Najmlađa pobednica Zvezda Granda ima samo 17 godina: Evo ko je Tamara Danilović

Telegraf pre 24 minuta  |  Telegraf.rs
"Zapamtite ovo ime i dete" Najmlađa pobednica Zvezda Granda ima samo 17 godina: Evo ko je Tamara Danilović

Tamara Danilović osvojila je titulu pobednice 19. sezone "Zvezda Granda" po odluci stručnog žirija.

Mlada pevačica, čiji je mentor bila Svetlana Ceca Ražnatović, tokom cele sezone privlačila je pažnju svojim glasom, skromnošću i zrelim nastupima, a sada je njen trud krunisan prestižnom plaketom "Saša Popović". Iako ima svega 17 godina i još uvek pohađa srednju školu, Tamara iza sebe već ima ozbiljno muzičko obrazovanje. Osim pevanja, aktivno svira violinu i klavir, što joj, kako mnogi ističu, daje posebnu sigurnost i muzikalnost na sceni. Rođena je u Futogu, a
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