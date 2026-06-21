Ogroman šok! Za njega je Svetsko prvenstvo završeno?!

Teška povreda tokom meča sa Obalom Slonovače, mogla bi skupo da košta Nika Šlotenberga.

Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Nemačka je savladala preokretom "slonove" rezultatom 2:1 (0:1), ali je selektor Julijan Nagelsman ostao na velikim mukama! Naime, već posle samo deset minuta igre, Niko Šlotenberg je zbog povrede morao da napusti teren! Međutim... Defanzivac Borusije Dortmund odigrao je celo prvo poluvreme, da bi posle meča usledio potpuni - šok! Za Nika Šlotenberga ovaj Mundijal mogao bi da bude završen. Photo: Chris Young/The Canadian Press via