Prenos, Tunis - Japan: Istorijski meč na SP, umešana i FIFA! Debituje novi selektor!

Večernje novosti pre 29 minuta
Prenos, Tunis - Japan: Istorijski meč na SP, umešana i FIFA! Debituje novi selektor!

Sva dešavanja sa utakmice drugog kola grupe F, između Tunisa i Japana, pratite iz minuta u minut na našem portalu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Eugene Hoshiko STADION: BBVA u Montereju. KAPACITET: 53.500. SUDIJA: Ištvan Kovač (Mađarska). TOK MEČA 05.54 - Evo kako izgledaju sastavi oba tima: Foto: Printskrin 05.53 - Akteri izlaze na teren, sledi intoniranje himni na jubilarnoj 1000. utakmici na svetskim prvenstvima. PRE UTAKMICE Iako nije pobedio u prvom kolu, čak štaviše doživeo je debakl od Švedske (1:5), Tunis je već ispisao istoriju na Mundijalima. Afrikanci su postali prva
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