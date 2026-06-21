Rum blista posle čudesne partije: Mislim da mi sada treba spomenik na Kurasau

Večernje novosti pre 1 sat
Rum blista posle čudesne partije: Mislim da mi sada treba spomenik na Kurasau

GOLMAN fudbalske reprezentacije Kurasaa Eloj Rum izjavio je da je njegov tim odigrao skoro savršenu utakmicu protiv Ekvadora u drugom kolu Svetskog prvenstva, preneo je "AP".

FOTO: Tanjug/AP/Reed Hoffmann Ove dve selekcije Kurasaa i Ekvadora odigrale su meč bez golova (0:0). Rum je proglašen za igrača utakmice, pošto je na ovom duelu imao čak 15 odbrana. - Ovo će biti luda uspomena. Ne razmišljaš o tome dok to radiš, ali će to naravno biti nešto na šta ćeš se osvrtati. Za mene kao golmana, ovo je skoro savršena utakmica - izjavio je Rum. Golman Kurasaa je posle meča kroz osmeh poručio: - Mislim da mi sada treba spomenik na Kurasau.
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