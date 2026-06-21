Senzacija u Haleu! Tijafo razbio sunarodnika

Večernje novosti pre 1 sat
Senzacija u Haleu! Tijafo razbio sunarodnika

Američki teniser Frensis Tijafo osvojio je titulu na ATP turniru u nemačkom Haleu, pošto je danas u finalu pobedio sunarodnika Tejlora Frica 6:4, 6:4.

FOTO:_ FRISO GENTSCH / AFP / Profimedia Meč je trajao 68 minuta. Tijafo je 26. teniser sveta, dok se Fric nalazi na devetom mestu ATP liste. Ovo je bio deveti međusobni duel dvojice američkih tenisera, a druga pobeda Tijafoa, koji je trijumfom u Haleu stigao do četvrte titule u karijeri. ATP turnir u Haleu se igrao za nagradni fond od 2.583.330 evra.
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Serundolo posle preokreta pobedio Pola za titulu u londonskom Kvinsu

Serundolo posle preokreta pobedio Pola za titulu u londonskom Kvinsu

Serbian News Media pre 29 minuta
Noskova osvojila titulu u Berlinu

Noskova osvojila titulu u Berlinu

Serbian News Media pre 20 minuta
Savršen dan za češki tenis - Noskova najbolja u Berlinu

Savršen dan za češki tenis - Noskova najbolja u Berlinu

Sportske.net pre 14 minuta
Kakav dan za Čehinje: Dve titule u dve države!

Kakav dan za Čehinje: Dve titule u dve države!

Sport klub pre 1 sat
Može na najsporijoj, a može i na najbržoj podlozi - Buzkova "kraljica od Notingema"

Može na najsporijoj, a može i na najbržoj podlozi - Buzkova "kraljica od Notingema"

Sportske.net pre 59 minuta
Novi trener i odmah titula - Serundulo osvojio Kvins

Novi trener i odmah titula - Serundulo osvojio Kvins

Sportske.net pre 1 sat
Serundolo najbolji u Kvinsu, preokretom savladao Pola

Serundolo najbolji u Kvinsu, preokretom savladao Pola

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ATPATP listaAFPNemačkaATP turnir

Sport, najnovije vesti »

Neverovatan kraj karijere Svetislava Pešića: „Nisam nikada u karijeri doživeo ovakvu situaciju“

Neverovatan kraj karijere Svetislava Pešića: „Nisam nikada u karijeri doživeo ovakvu situaciju“

Danas pre 50 minuta
Zvezda otišla na pripreme: Dejan Stanković poveo 31. igrača

Zvezda otišla na pripreme: Dejan Stanković poveo 31. igrača

Danas pre 1 sat
Španija posle kiksa na startu „iskalila bes“ na Arabiji

Španija posle kiksa na startu „iskalila bes“ na Arabiji

Danas pre 1 sat
Mirovni pregovori Amerike i Irana u Švajcarskoj: ‘Okrenite novi list’

Mirovni pregovori Amerike i Irana u Švajcarskoj: ‘Okrenite novi list’

Danas pre 1 sat
Jamal postao osmi najmlađi strelac na Mundijalu: Špancu je trebalo samo deset minuta da postigne gol

Jamal postao osmi najmlađi strelac na Mundijalu: Špancu je trebalo samo deset minuta da postigne gol

Danas pre 2 sata