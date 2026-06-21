Senzacija u Haleu! Tijafo razbio sunarodnika

Američki teniser Frensis Tijafo osvojio je titulu na ATP turniru u nemačkom Haleu, pošto je danas u finalu pobedio sunarodnika Tejlora Frica 6:4, 6:4.

FOTO:_ FRISO GENTSCH / AFP / Profimedia Meč je trajao 68 minuta. Tijafo je 26. teniser sveta, dok se Fric nalazi na devetom mestu ATP liste. Ovo je bio deveti međusobni duel dvojice američkih tenisera, a druga pobeda Tijafoa, koji je trijumfom u Haleu stigao do četvrte titule u karijeri. ATP turnir u Haleu se igrao za nagradni fond od 2.583.330 evra.