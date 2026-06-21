Srbija se oprašta od Filipina: Evo kada reprezentativke igraju protiv SAD!

Srpske odbojkašice odigraće poslednji meč Lige nacija u ovoj državi-

Foto: OSS Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u okviru druge nedelje Lige nacija, na Filipinima, igra poslednji duel, a rivalke su SAD. Meč protiv Amerikanki startuje u nedelju od 6 sati izjutra po srednjeevropskom vremenu SAD su trenutno drugoplasirane na tabeli, sa bilansom 6-1, doživele su samo jedan poraz i imaju čak 17 bodova. FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages Izabranice selektora Zorana Terzića su na osvojenih 10 poena, sa učinkom od 2 pobede i 5 poraza.