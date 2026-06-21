Veliki trijumfi: Tamara Radmilović i Bojan Ilijevski su pobednici „Zvezda Granda“ za 2026. godinu (foto)

Večernje novosti pre 1 sat
Veliki trijumfi: Tamara Radmilović i Bojan Ilijevski su pobednici „Zvezda Granda“ za 2026. godinu (foto)

POBEDNICI „Zvezda Granda“ za sezonu 2025/2026. su

FOTO: Novosti Nakon devetomesečne pevačke borbe, rada i truda mentora da kandidatima priušte najbolje za njih, konačno su trijumfovali najbolji, a to je po mišljenju žirija Tamara Radmilović , a po mišljenju publike Bojan Ilijevski. FOTO: Novosti Publika je izabrala da je ove sezone bio najbolji Bojanov mentor, Đorđe David. Žiri je izabrao da je ove sezone bio najbolji Tamarin mentor, Ceca Ražnatović.
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