Veliki trijumfi: Tamara Radmilović i Bojan Ilijevski su pobednici „Zvezda Granda“ za 2026. godinu (foto)
Večernje novosti pre 1 sat
POBEDNICI „Zvezda Granda“ za sezonu 2025/2026. su
FOTO: Novosti Nakon devetomesečne pevačke borbe, rada i truda mentora da kandidatima priušte najbolje za njih, konačno su trijumfovali najbolji, a to je po mišljenju žirija Tamara Radmilović , a po mišljenju publike Bojan Ilijevski. FOTO: Novosti Publika je izabrala da je ove sezone bio najbolji Bojanov mentor, Đorđe David. Žiri je izabrao da je ove sezone bio najbolji Tamarin mentor, Ceca Ražnatović.