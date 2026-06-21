Istorijske lekcije Milana St. Protića: Jugoslavija, anatomija jedne zablude

Velike priče pre 14 minuta  |  Piše Milan St. Protić
Istorijske lekcije Milana St. Protića: Jugoslavija, anatomija jedne zablude

Da li je zajednička država Južnih Slovena bila Velika ideja ili Velika iluzija?

Trajala je jedva koliko jedan ljudski vek. I to kraći. Bila je predmet očekivanja i nada. Bila je ophrvana nesporazumima, omrazama i sukobima. Bila je lepotica bez sreće. I sa suviše malo iskrenih pobornika. Svako ju je hteo za sebe i po svojoj meri. Jedni su je smatrali okovima, drugi su je svojatali. Jedni su od nje uzeli sve što je imala. Drugi joj robuju i sad kad je više nema. O njoj se misli ili najbolje ili najgore. Prema Jugoslaviji nema ravnodušnih. Nema
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