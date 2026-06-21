Jedino rešenje je ograničenje i premijerskog mandata

Velike priče pre 25 minuta  |  Piše Veljko Lalić
Jedino rešenje je ograničenje i premijerskog mandata

Mađarska je postala prva zemlja koja je ograničila mandat i premijeru u Evropi. I to mora da bude ili nepisano pravilo, ili pisano kad neko pomisli da je nezamenjiv

Mađarska je postala demokratija. U sekundi. Novi parlament usvojio je ustavni amandman kojim se premijerima dozvoljava da budu na funkciji najviše osam godina. Viktoru Orbanu tako je onemogućeno da se vrati na vlast, ali i novom premijeru Peteru Mađaru da je uzurpira na duže od dva mandata. Istorijska odluka u Evropi, i to na početku mandata. To se uvek tako dešava. Posle nekog ko pokuša da uzurpira vlast. Amerikanci su dvesta godina to pravilo imali prećutno, jer
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Jedino rešenje je ograničenje i premijerskog mandata

Jedino rešenje je ograničenje i premijerskog mandata

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