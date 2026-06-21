Vučić poručio da je „odzvonilo“ kradljivcima bakra i optike i najavio modernizaciju pruga

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je država uložila 127 miliona evra u Jedinstveni dispečerski centar za upravljanje i nadzor železničkog saobraćaja, koji bi trebalo da unapredi bezbednost putničkog i teretnog prevoza. Tokom obilaska centra poručio je da će zahvaljujući novom sistemu nadzora biti suzbijene krađe bakra i optičke infrastrukture na prugama

Srbija je platila 127 miliona evra za moderan dispečarski centar za upravljanje i nadzor železničkog saobraćaja, da bi se osigurala veća bezbednost građana i prevoza robe, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić, poručujući kradljivcima bakra i optike da im je „odzvonilo“. Kradljivcima bakra i optike je odzvonilo, jer imamo kamere na svim sekcijama, rekao je Vučić novinarima tokom obilaska Jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova