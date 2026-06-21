Željko Obradović ima novi klub: Nakon Partizana vratio se i u Panatenaikos

Vreme pre 9 sati
Željko Obradović ima novi klub: Nakon Partizana vratio se i u Panatenaikos

Srpskom treneru biće ovo prvi angažman nakon što je u novembru 2025. podneo ostavku u Partizanu

Najtrofejniji košarkaški evropski trener Željko Obradović preuzeće grčki Panatenaikos. Informaciju o povratku Obradovića u atinski klub objavio je sam klub na društvenoj mreži X, uz fotografiju Obradovića i vlasnika Panatinaikosa Dimitrisa Janakopulosa. Obradović je ugovor s Panatinaikosom potpisao na tri godine za koje će, prema pisanju Sportkluba, zaraditi više od 10 miliona evra. Biće mu ovo drugi mandat na klupi grčkog velikana. Obradović je s devet titula
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Sa Željkom Obradovićem stižu legende u PAO: Jednu vraća iz Amerike u Evroligu

Sa Željkom Obradovićem stižu legende u PAO: Jednu vraća iz Amerike u Evroligu

Mondo pre 2 sata
Zvanično: Obradović se vratio u Panatinaikos! Plata – astronomska

Zvanično: Obradović se vratio u Panatinaikos! Plata – astronomska

Sport klub pre 8 sati
Željko Obradović dobio najveći ugovor u istoriji: Otkriveno koliko ga plaća Panatinaikos

Željko Obradović dobio najveći ugovor u istoriji: Otkriveno koliko ga plaća Panatinaikos

Mondo pre 8 sati
Povratak legende: Obradović ponovo na klupi Panatinaikosa

Povratak legende: Obradović ponovo na klupi Panatinaikosa

IndeksOnline pre 9 sati
Obradović se vratio u Panatinaikos: Slavni trener ponovo u grčkom klubu nakon 14 godina

Obradović se vratio u Panatinaikos: Slavni trener ponovo u grčkom klubu nakon 14 godina

Newsmax Balkans pre 9 sati
Grci pišu - ''Tepih od miliona za gospodara prstenova''

Grci pišu - ''Tepih od miliona za gospodara prstenova''

Sportske.net pre 9 sati
FOTO Sve je gotovo: Janakopulos objavio sliku sa Obradovićem i objavio povratak Žoca

FOTO Sve je gotovo: Janakopulos objavio sliku sa Obradovićem i objavio povratak Žoca

Nova pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanŽeljko ObradovićGrčka

Sport, najnovije vesti »

Neverovatan kraj karijere Svetislava Pešića: „Nisam nikada doživeo ovakvu situaciju“

Neverovatan kraj karijere Svetislava Pešića: „Nisam nikada doživeo ovakvu situaciju“

Danas pre 54 minuta
Iranci mogu da slave: Belgijanci dominirali, ali nisu uspeli da pobede

Iranci mogu da slave: Belgijanci dominirali, ali nisu uspeli da pobede

Danas pre 1 sat
Postoji šansa za pobednički ples Novaka Đokovića i Serene Vilijams na Vimbldonu

Postoji šansa za pobednički ples Novaka Đokovića i Serene Vilijams na Vimbldonu

Danas pre 2 sata
Zvezda otišla na pripreme: Dejan Stanković poveo 31. igrača

Zvezda otišla na pripreme: Dejan Stanković poveo 31. igrača

Danas pre 4 sati
Španija posle kiksa na startu „iskalila bes“ na Arabiji

Španija posle kiksa na startu „iskalila bes“ na Arabiji

Danas pre 4 sati