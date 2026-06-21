Željko Obradović ima novi klub: Nakon Partizana vratio se i u Panatenaikos

Srpskom treneru biće ovo prvi angažman nakon što je u novembru 2025. podneo ostavku u Partizanu

Najtrofejniji košarkaški evropski trener Željko Obradović preuzeće grčki Panatenaikos. Informaciju o povratku Obradovića u atinski klub objavio je sam klub na društvenoj mreži X, uz fotografiju Obradovića i vlasnika Panatinaikosa Dimitrisa Janakopulosa. Obradović je ugovor s Panatinaikosom potpisao na tri godine za koje će, prema pisanju Sportkluba, zaraditi više od 10 miliona evra. Biće mu ovo drugi mandat na klupi grčkog velikana. Obradović je s devet titula