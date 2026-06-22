Eksplozija u najvećem postrojenju za tečni prirodni gas na svetu; Broje se povređeni; Ima i nestalih VIDEO

Najmanje 54 osobe povređene su u eksploziji koja se dogodila u glavnom postrojenju za preradu tečnog prirodnog gasa u Ras Lafanu u Kataru.

Kao nestalo vodi se 18 ljudi, prenosi Asošiejted pres. Eksplozija se dogodila tokom izvođenja radova na pokušaju ponovnog pokretanja izvoznog terminala. U nedelju uveče, ti radovi su izazvali eksploziju i požar u postrojenju za snabdevanje gasom Barzan, saopštila je državna firma "Katar enerdži". Obim štete ostaje nepoznat, navodi AP. Kompleks u Ras Lafanu predstavlja najveće postrojenje za tečni prirodni gas (LNG) na svetu, a udaljen je oko 80 kilometara