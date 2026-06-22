Eksplozija u najvećem postrojenju za tečni prirodni gas na svetu; Broje se povređeni; Ima i nestalih VIDEO

B92 pre 45 minuta
Eksplozija u najvećem postrojenju za tečni prirodni gas na svetu; Broje se povređeni; Ima i nestalih VIDEO

Najmanje 54 osobe povređene su u eksploziji koja se dogodila u glavnom postrojenju za preradu tečnog prirodnog gasa u Ras Lafanu u Kataru.

Kao nestalo vodi se 18 ljudi, prenosi Asošiejted pres. Eksplozija se dogodila tokom izvođenja radova na pokušaju ponovnog pokretanja izvoznog terminala. U nedelju uveče, ti radovi su izazvali eksploziju i požar u postrojenju za snabdevanje gasom Barzan, saopštila je državna firma "Katar enerdži". Obim štete ostaje nepoznat, navodi AP. Kompleks u Ras Lafanu predstavlja najveće postrojenje za tečni prirodni gas (LNG) na svetu, a udaljen je oko 80 kilometara
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

(Foto) Najmanje 54 osobe povređene! Stravična eksplozija u najvećem postrojenju za preradu gasa u Kataru: Ljudi nestali pod…

(Foto) Najmanje 54 osobe povređene! Stravična eksplozija u najvećem postrojenju za preradu gasa u Kataru: Ljudi nestali pod ruševinama

Blic pre 5 minuta
Eksplozija na katarskom terminalu za izvoz prirodnog gasa, 54 osobe povređene i 18 nestalih

Eksplozija na katarskom terminalu za izvoz prirodnog gasa, 54 osobe povređene i 18 nestalih

Danas pre 1 sat
Eksplozija na katarskom terminalu za izvoz prirodnog gasa: Povređene 54 osobe, nestalih 18

Eksplozija na katarskom terminalu za izvoz prirodnog gasa: Povređene 54 osobe, nestalih 18

Nedeljnik pre 20 minuta
Eksplozija u katarskom gasnom terminalu: Povređene 54 osobe, 18 se vodi kao nestalo

Eksplozija u katarskom gasnom terminalu: Povređene 54 osobe, 18 se vodi kao nestalo

Insajder pre 1 sat
Požar i eksplozija u LNG postrojenju: Povređene desetine ljudi

Požar i eksplozija u LNG postrojenju: Povređene desetine ljudi

IndeksOnline pre 1 sat
Katastrofa u Kataru: Desetine povređenih i nestalih nakon stravične eksplozije na gasnom terminalu

Katastrofa u Kataru: Desetine povređenih i nestalih nakon stravične eksplozije na gasnom terminalu

Nova pre 1 sat
Eksplozija na katarskom terminalu za izvoz prirodnog gasa, 54 osobe povređene i 18 nestalih

Eksplozija na katarskom terminalu za izvoz prirodnog gasa, 54 osobe povređene i 18 nestalih

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Katarpožar

Svet, najnovije vesti »

Da li se Crna Gora izvlači iz Vučićevog zagrljaja?

Da li se Crna Gora izvlači iz Vučićevog zagrljaja?

Danas pre 5 minuta
(Foto) Najmanje 54 osobe povređene! Stravična eksplozija u najvećem postrojenju za preradu gasa u Kataru: Ljudi nestali pod…

(Foto) Najmanje 54 osobe povređene! Stravična eksplozija u najvećem postrojenju za preradu gasa u Kataru: Ljudi nestali pod ruševinama

Blic pre 5 minuta
MSP Irana: Dve strane danas nastavljaju tehničke pregovore u Švajcarskoj; dogovoren put ka postizanju konačnog sporazuma u…

MSP Irana: Dve strane danas nastavljaju tehničke pregovore u Švajcarskoj; dogovoren put ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana

RTS pre 5 minuta
Toplotni talas pogodio komšiluk! Prže se na ekstremnim temperaturama, a danas stižu i jezive oluje za ovu zemlju – izdato…

Toplotni talas pogodio komšiluk! Prže se na ekstremnim temperaturama, a danas stižu i jezive oluje za ovu zemlju – izdato hitno upozorenje!

Kurir pre 5 minuta
Rusi prebacili pancir sa fronta da brani Moskvu, odao ga "kavez"?! Ukrajina lansirala rakete i dronove, dejstva PVO nisu…

Rusi prebacili pancir sa fronta da brani Moskvu, odao ga "kavez"?! Ukrajina lansirala rakete i dronove, dejstva PVO nisu spasila Krim, nema više benzina (video)

Kurir pre 5 minuta