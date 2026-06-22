Mundijal 2026 "klizi" ka negativnom rekordu iz 2018.

B92 pre 41 minuta
Mundijal 2026 "klizi" ka negativnom rekordu iz 2018.

Videli smo dosta golova od početka Svetskog prvenstva, ali ovogodišnji Mundijal nam je priredio i autogolove.

Posle prvih deset dana Mundijala 2026. u Kanadi, Meksiku i Americi, već je zabeleženo osam autogolova, zaključno sa pogotkom Hasana Altambaktija koji je pomogao Španiji protiv Saudijske Arabije. Brojke ukazuju na to da bi ovogodišnji turnir mogao da obori dosadašnji rekord postavljen u Rusiji 2018. godine, kada su igrači čak 12 puta zatresli sopstvenu mrežu. Već sada je Mundijal 2026. na drugom mestu. Čak rekord na kraju priče i ne bi bio toliko impozantan, s
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