Salah, Trezege i Ziko: Zvučni trio doneo Egiptu prvu pobedu ikada na Mundijalu

Fudbaleri Egipta savladali su Novi Zelanda rezultatom 3:1 u meču drugog kola grupe G na Svetskom prvenstvu.

Iako su "faraoni" prvi primili gol, uspeli su da preokrenu rezultat sjajnim drugim poluvremenom i naprave veliki korak ka plasmanu u šesnaestinu finala, te ujedno upišu svoju prvu pobedu na Svetskim prvenstvima u devetom meču. Novi Zeland je bolje otvorio utakmicu i već u uvodnim minutima pokazao da neće imati sporednu ulogu. Posle nekoliko opasnih akcija, nagrada je stigla u 21. minutu kada je Fin Surman najviše skočio nakon kornera Tima Pejna i glavom savladao