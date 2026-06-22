Autsajder, uz podršku Trampa, pobedio na izborima u Kolumbiji: prvi rezultati

BBC News pre 1 sat | Ajoni Vels - Barankilja,

Getty Abelardo de la Espriela, advokat i biznismen, dao je sebi nadimak „El Tigre“ (Tigar)

Kandidat desnice Abelardo de la Espriela tesno je pobedio na predsedničkim izborima u Kolumbiji, pokazuju prvi rezultati, što bi moglo da označi dramatičan preokret u načinu na koji se vlast bori protiv oružanih sukoba i nasilja u zemlji.

De la Espriela, koga je podržao američki predsednik Donald Tramp, obećao je da će se vojska razračunati sa ilegalnim oružanim grupama, trgovinom drogom i kriminalom.

Po preliminarnim rezultatima, on je pobedio kandidata levice Ivana Sepeda, bliskog saradnika predsednika Gustava Petra.

„Danas počinje novo doba za našu zemlju, doba izgrađeno na slobodnoj i demokratskoj volji miliona ljudi, koji su izabrali da veruju u veliku, bezbednu, naprednu Kolumbiju, punu mogućnosti", kazao je De la Espriela.

Na osnovu 99 odsto obrađenog izbornog materijala, De la Espriela je u blagoj prednosti sa osvojenih 49,7 odsto glasova, dok je Sepeda osvojio 48,7.

Sepeda nije priznao poraz, rekavši da ovo nisu „još zvanični ili obavezujući" rezultati.

„Kada rezultati budu konačni, i kada se izvrši odgovarajuća provera, priznaćemo zvanične rezultate", rekao je.

Prethodna verifikacija inicijalnih rezultata prvog kruga glasanja od 31. maja pokazala je male razlike u pogledu konačnog ishoda, prenela je agencija Rojters.

De la Espriela, koji je odrastao na karipskoj obali, ima značajnu podršku u ovom delu zemlje.

„Večeras je početak nove priče za naš narod, nova era počinje", rekao je pred okupljenim pristalicama koje su slavile pobedu u gradu Barankilja na obali.

Političar, koji je sam sebi dao nadimak Tigar, obećao je poštovanje ustava iz 1991. godine.

Njegove okupljene pristalice nosile su žute fudbalske dresove dok su mahali kolumbijskim zastavama.

Pevali su i igrali uz muziku sa bine postavljene za kandidata desnice, na kojoj su bile njegove fotografije, uzvikujući „Stoj čvrsto uz domovinu" i „Petro, napolje".

Neki su nosili kačkete kakve nose Trampove pristalice, uz poruku „Učinimo Kolumbiju ponovo velikom".

Tramp je reagovao na rezultate kolumbijskih izbora, napisavši na društvenoj mreži Truth Social „Pobedio je, VELIKO!".

„Umorni smo od ubijanja u ovoj zemlji.

„Umorni smo od birokratije ove vlade. Imamo predsednika sa obale", rekla je Patrišija, jedna od De la Esprielovih pristalica.

„Ponosni smo na Tigra. Nadamo se da ćemo promeniti zemlju, napraviti državu u kojoj možemo imati poslove i veću sigurnost", kazala je druga žena.

Na ulicama Barankilje bile su i Sepedove pristalice, izražavajući zabrinutost zbog tesnog poraza.

„Oseća se opipljiva nelagoda u vazduhu“, rekla je Katalina La Grande, studentkinja i aktivistkinja koja je podržavala Sepeda, za BBC.

„Tako tesna razlika nas takođe zabrinjava, jer odražava koliko je zemlja podeljena.“

Postoje sve veći strahovi da bi posle objave rezultata moglo doći do nemira u zemlji, posebno ako svi ne priznaju ishod.

Kasno u nedelju, objavljeno je da su se demonstranti i policija sukobili u trećem po veličini gradu Kolumbije, Kaliju.

Demonstranti su palili američke zastave, a policija koristila suzavac kako bi razbila velike grupe ljudi ljutih zbog pobede De la Espriele.

Petro bi mogao da ospori rezultat.

„Niko ne može biti proglašen predsednikom“ na osnovu „preliminarnih rezultata“, napisao je na mreži Iks.

Zatražio je reviziju softvera za glasanje, iznoseći tvrdnje da su neka biračka mesta bila „kompromitovana“, bez pružanja dokaza.

BBC Ljudi su slavili na ulicama Barankilja

Ko je Abelardo de la Espriela?

De la Espriela je advokat i biznismen bez prethodnog političkog iskustva.

Zastupao je Aleksa Saba, saradnika svrgnutog venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, koga Amerika optužuje za pranje novca.

Jedan od njegovih klijenata bio je David Marsija Guzman, jedan od najvećih kolumbijskih prevaranata.

De la Espriela je kazao da je to deo njegovog advokatskog posla.

Porede ga sa predsednikom El Salvadora, Najibom Bukeleom zbog pristupa bezbednosnoj politici, pa čak i zbog izgleda brade.

Na skupovima i društvenim mrežama, on i njegove pristalice često nose kolumbijske fudbalske dresove, zbog čega ga protivnici optužuju da politizuje sport.

Često se obraća iza neprobojnog stakla.

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Vojna represija

Oružani sukobi, koji u Kolumbiji traju decenijama, eskalirali su poslednjih godina.

Broj članova naoružanih gerilskih grupa i kartela, među kojima su disidentske frakcije Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARK), Nacionalna oslobodilačka vojska (ELN) i Klan del Golfo, udvostručio se u poslednjih pet godina.

Dok se bore za unosne rute šverca kokaina i ilegalno rudarenje, nasilje eskalira.

Desetine hiljada ljudi raseljeni su prošle godine posle brutalnih napada duž granice Kolumbije i Venecuele.

Proizvodnja kokaina dostigla je vrhunac u državi koja je inače najveći svetski proizvođač ove droge.

Kritičari aktuelnog predsednika Petra kažu da je njegova strategija „potpunog mira“, koja daje prioritet pregovorima sa naoružanim grupama, doživela neuspeh, između ostalog i zato što je omogućila tim grupama da iskoriste prekide vatre kako bi proširile uticaj i teritorije.

De la Espriela je obećao da će ukinuti sve pregovore sa ilegalnim naoružanim grupama i umesto toga uvesti oštriju vojnu represiju radi uspostavljanja reda, kao i da će bliže sarađivati sa SAD.

Takođe je obećao izgradnju mega-zatvora u kolumbijskoj džungli, kao i smanjenje državnog aparata i reformu zdravstvenog sistema.

BBC Pristalice Abelarda de la Espriela pozdravile su njegovu pobedu

Podrška Trampa

De la Espriela je američki državljanin od 2023, pošto je prethodno živeo i radio mnogo godina u Majamiju.

Tramp ga je podržao rekavši da će „zaustaviti ilegalne migracije, obračunati se sa kriminalom i drogom i povratiti ZAKON I RED!".

Pre izbora rekao je da će Espriela imati „potpunu podršku i snagu Amerike iza sebe".

Kolumbija je u prošlosti bila najbliži američki saveznik u ovom regionu.

Poslednjih godina odnosi su, međutim, zategnuti, a dvojica predsednika Tramp i Petro dolazili su u sukob zbog američke politike pre migrantima, tarifa, i vojne intervencije u Latinskoj Americi.

Brojne latinoameričke zemlje okrenule su se udesno na poslednjim izborima, posebno podstaknute zabrinutošću za bezbednost.

De la Espriela je dobio pohvale od drugih desničarskih lidera u regionu, poput argentinskog i čileanskog predsednika, Havijera Mileija i Hosea Antonia Kasta.

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(BBC News, 06.22.2026)