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Kir Starmer podneo ostavku na mesto premijera Velike Britanije

Napušta i poziciju lidera Laburističke partije, potvrdio je Starmer.

BBC News pre 12 minuta
Kir Starmer
REUTERS/Jack Taylor
Kir Starmer obratio se novinarima ispred sedišta Vlade i objavio da se povlači sa mesta premijera

Kir Starmer napušta premijersku funkciju posle manje od dve godine na čelu britanske Vlade, saopštio je u obraćanju u ponedeljak.

Laburistička partija, čiji je lider, preispitivala je mesecima da li je on pravi čovek da vodi stranku i državu, a Starmer je „čuo odgovor i prihvatio ga dostojanstveno", dodao je u govoru ispred sedišta Vlade u Londonu.

„Podneću ostavku i na mesto lidera Laburističke partije", rekao je, dodajući da mu je „zemlja koju voli na prvom mestu".

Kako kaže, u ponedeljak ujutru je o odluci obavestio i britanskog kralja Čarlsa.

Starmer je za govornicu izašao u društvu supruge Viktorije, a njegovo obraćanje uživo su pratili brojni ministri, među kojima je bio Dejvid Lami, zamenik premijera.

Zahvalio se svima u njegovom kabinetu za „izvanrednu službu" i uverio da će učiniti sve da preda vlast budućem premijeru u skaldu sa svim propisima.

Zamolio je Nacionalni izvršni komitet Laburističke partije da postavi rok za podnošenje nominacija za novog lidera stranke za 9. jul, što bi značilo da bi taj proces mogao da se završi do kraja leta.

U tom slučaju bi novi partijski lider bio izabran pre septembra, kada će britanski parlament ponovo zasedati posle letnje pauze.

Do tada će Starmer obavljati funkciju premijera u tehničkom mandatu, kazao je on.

Dodao je i da nasledniku ostavlja Veliku Britaniju koja je jača i poštenija zemlja u odnosu na jul 2024, kada je postao premijer.

Preuzimanje te funkcije bio je „najponosniji trenutak" u njegovom životu, tvrdi Starmer.

Kir Starmer sa suprugom Viktorijom
REUTERS/Toby Shepheard
Kir Starmer sa suprugom Viktorijom ispred sedišta Vlade u Londonu

U emotivnom govoru zahvalio se supruzi Vik, koju je nazvao „stenom" i osloncem, a na kraju obraćanja su se zagrlili.

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(BBC News, 06.22.2026)

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