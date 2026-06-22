Lionel Mesi postao najbolji strelac u istoriji Mundijala: 'Strast i ljubav'

BBC News pre 41 minuta | Daniel Ostin - BBC Sport

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Kada je Lionel Mesi karakterističnim udaracem levom nogom dao gol u drugoj utakmici Argentine na Svetskom prvenstvu protiv Austrije, nije samo doveo u vođstvo Gaučose.

Tridesetosmogodišnjak je takođe ispisao istoriju, postavši najbolji strelac Svetskog prvenstva svih vremena i pokazavši da i dalje polaže pravo da ga zovu kraljem fudbala.

Mesi uživa u blistavom početku turnira dok Argentina brani titulu.

Uz het-trik u prvoj utakmici, oborenim rekordom u drugoj i trećom utakmicom protiv Jordana koja predstoji, on je jak kandidat za Zlatnu kopačku, koja se dodeljuje najboljem strelcu turnira - jedinu individualnu nagradu koju nikada nije osvojio.

Mesi je sada postigao gol na šest uzastopnih utakmica na Svetskom prvenstvu, što su postigla samo još dva igrača - Francuz Žist Fonten i Brazilac Žairzinjo 1958. godine.

Nijedan igrač nikada nije postigao gol na sedam uzastopnih utakmica.

Napadač Intera iz Majamija je takođe stvorio najviše šansi u istoriji Svetskog prvenstva.

Nedostaje mu samo jedna asistencija da bude rekorder i tom parametru otkako se vode evidencije 1966. godine, prema statističkom sajtu Opta.

Trenutno deli taj rekord sa idolom i zemljakom, pokojnim Dijegom Armandom Maradonom.

Nova generacija superzvezda poput Kilijana Mbapea, Erlinga Halanda i Vinisijusa Žuniora možda već ostavlja trag na turniru, ali ako žele da osvoje krunu, moraće da nadmaše Mesija.

Pa kako tačno Mesi - koji u sredu puni 39 godina i igra u američkoj MLS ligi prethodne tri godine - može i dalje da pruža fantastične nastupe na najvećoj sceni?

'Nisam mislio da Mesi to još uvek može'

Kada su Mesi - tada 31-godišnjak - i Argentina izgubili od Francuske u utakmici sa sedam golova u Rusiji 2018, njegovi mundijalski dani mogli su da budu odbrojani.

Ali četiri godine kasnije, predvodio je reprezentaciju do osvajanja trofeja u Kataru, postigavši sedam golova, a posle još četiri postao je prvi igrač koji je postigao gol u šest uzastopnih utakmica na Svetskom prvenstvu.

Olivije Žiru je bio deo francuskog tima koji je osvojio Mundijal 2018. i koji i dalje igra u francuskoj Ligi 1 sa 39 godina.

Može da se poistoveti sa Mesijevom situacijom i veruje da je igračevo nadmetanje sa samim sobom važnije od razmišljanja o mlađoj generaciji.

„Jasno je koliko Mesi i dalje strastveno doživljava fudbal i može se reći da mu je u DNK da uvek bude takmičar i da pokušava da nadmaši samog sebe više od bilo koga drugog“, kaže Žiru.

„Igrajući na visokom nivou u našim godinama, morate pažljivo da vodite računa o životnoj higijeni - kako spavate, kako se hranite i kako brinete o sopstvenom telu, jer je to ono na šta se oslanjate u poslu.

„Ključna stvar je da i dalje imate želju, motivaciju, strast da se nastavite.“

Mesi nije jedina globalna sportska superzvezda koja je nastavila da postavlja rukavice mlađim rivalima čak i u kasnim tridesetim - teniser Novak Đoković je možda najimpresivniji primer poslednjih godina.

Ali to zahteva kombinaciju neumorne posvećenosti fizičkoj spremnosti i nepogrešivog samopouzdanja.

„Do tih godina igrači već poznaju sebe iznutra i spolja, pa nema mnogo toga što bi ih moglo naučiti o tome kako da se snalaze kako stare“, kaže Majkl Kolfild, sportski psiholog koji radi u profesionalnom fudbalu više od 20 godina.

„Sa fizičke tačke gledišta, oni koriste svaki proboj u sportskoj nauci.

„Ali mentalno, radi se o tome da li imaju kapacitet u umu da se nose sa svakodnevnim obavezama", dodaje.

Moraju da budu spremni da provedu celu sezonu vredno radeći na istim stvarima, a ako to radite 25 godina, to zahteva ogromnu samodisciplinu, ističe Kolfild.

„Moraju da održe volju da prođu kroz proces rehabilitacije posle povreda kada znaju da su već sve osvojili.

„Svi vrhunski sportisti koje sam poznavao, spremni su da pokušaju da se vrate još jednom, jer vole to što rade.

„Iz istog razloga i dalje viđate Brusa Springstina ili Madonu na turnejama.“

Getty Images Lionel Mesi je sada postigao 18 golova na 28 utakmica na Svetskom prvenstvu, čime je nadmašio rekord bivšeg nemačkog napadača Miroslava Klosea, koji je postigao 16.

Mesijeva neverovatna sposobnost sa loptom u nogama pomogla je da se nadoknadi svaki izgubljeni fizički aspekt tokom godina.

„Dolazeći pred ovo Svetsko prvenstvo, praktično sam otpisao Argentinu jer nisam mislio da može da nastavi [na tom nivou] na još jednom“, kaže Vejn Runi.

Runi je deo tima Mančester Junajteda koji je izgubio finala Lige šampiona 2009. i 2011. od Barselone i Mesija, koji je postigao gol u oba meča, a u drugom je bio igrač utakmice.

„Jedna stvar koju godine nikada ne mogu da oduzmu igračima je njihova sposobnost sa loptom. Stavite ga oko šesnaesterca i on ima sposobnost da radi stvari koje drugi ne mogu.

„Biće zanimljivo videti da li to može da potraje do kraja turnira.

„Ako potraje, onda me ne bi iznenadilo da ga vidimo i na sledećem Svetskom prvenstvu za Argentinu.“

'Mesi voli fudbal kao mali dečak'

BBC Sport Mesi je plakao pošto je postigao početni gol u prvoj utakmici Argentine protiv Alžira, a u danima nakon toga njegova porodica je objavila saopštenje u kojem je otkrila da se njegov otac „bori sa zdravstvenim problemom“.

Generalno smatran rezervisanim i skromnim čovekom, Mesi je povremeno pokazivao želju da uživa u ličnoj slavi.

Jedan od tih momenata desio se kada je podigao sopstveni dres pred navijačima Real Madrida pošto je postigao pobedonosni gol u nadoknadi vremena u pobedi u El Klasiko derbiju 2017.

„Kada pređe belu liniju, on je sasvim drugačiji čovek“, kaže njegov bivši saigrač iz Barselone Sesk Fabregas u dokumentarcu BBC-ja „Rivali: Mesi protiv Ronalda“.

„On želi da pobedi po svaku cenu.“

Ta neumorna želja za uspehom može da bude osnova sportske karijere dugo pošto zvezda poput Mesija postigne sve što njegova disciplina nudi.

„Sportisti uvek misle da postoji još nešto što treba postići“, kaže Kolfild.

„Pitaju se da li postoji nešto što još nisu sasvim savladali.

„Ali više od svega žele da nastave da osećaju tu dečiju radost bavljenja onim što vole. Vidite Mesija kako i dalje igra, i dalje voli fudbal kao mali dečak.“

Mesijeva neverovatna igra bila je u oštroj suprotnosti sa njegovim večitim rivalom, Kristijanom Ronaldom, koji igra na šestom Svetskom prvenstvu sa Portugalom u karijeri.

Četrdesetjednogodišnjak nije imao veliki uticaj u remiju tima sa DR Kongom u prvom kolu, a oni koji ga najbolje poznaju veruju da je Mesijeva igra uticala na njegove misli.

„Ronaldo je verovatno bio besan“, kaže Runi.

„Čak i sa 41 godinom, on i dalje očekuje da bude najbolji strelac. Ali taj stav je deo njegove veličine. Njih dvojica su se međusobno podsticali.

„Imaju to samopouzdanje i aroganciju, u dobrom smislu, gde znaju da ono što su uradili, nemaju šta da dokazuju, i na igračima poput Mbapea i Halanda je da dokažu da mogu da preuzmu vođstvo.“

Pogledajte video: Kako je krunisan Mesi

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(BBC News, 06.22.2026)