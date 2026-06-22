Mirovni pregovori Amerike i Irana u Švajcarskoj: Ostvaren ‘ohrabrujući napredak’

BBC News pre 1 sat | Džesika Ronsli; Liz Duset -

Reuters Glavni pregovarač Irana, Mohammad Bagher Ghalibaf, odbacio je pretnju Donalda Trampa da će Amerika obnoviti napade

Prva runda pregovora između SAD i Irana o postizanju sporazuma za okončanje rata završena je uz „ohrabrujući napredak“, saopštili su posrednici Katar i Pakistan.

Pregovori su počeli u nedelju u Švajcarskoj, pošto su dve strane prošle sedmice potpisale početni sporazum da se okonča rat.

Tehnički razgovori će se nastaviti tokom cele nedelje.

„Komitet na visokom nivou“ saglasio se oko „mape puta ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana“, navedeno je u zajedničkom saopštenju Katara i Pakistana u ponedeljak.

Pregovori su „doneli značajan napredak“ ka okončanju sukoba u Libanu, rekao je iranski ministar spoljnih poslova Sajed Abas Aragči.

Početni sporazum propisuje obavezu nastavka daljih razgovora kako bi se konačni dogovor postigao u narednih 60 dana.

Takođe podrazumeva prestanak borbi na svim frontovima, uključujući i Liban, kao i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Uspostavljena je „linija komunikacije“ kako bi se „izbegli incidenti i nesporazumi, sa ciljem bezbednog prolaska komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz“, saopštili su posrednici.

Takođe, obe strane su se složile oko formiranja „ćelije za deeskalaciju“ između SAD, Irana i Libana, uz posredničke zemlje, kako bi se okončale vojne operacije u Libanu, dodaje se.

Prethodno, Izrael i Hezbolah, militantna grupa iz Libana koju podržava Iran, razmenili su napade na jugu Libana.

Reuters Švajcarski vojni i policijski zvaničnici patrolirali su luksuznim hotelom koji se nalazi visoko na planini sa pogledom na jezero Lucern, a za novinare je postavljen medijski centar.

Pošto su sukobi nastavljeni posle potpisivanja početnog mirovnog sporazuma, Iran je saopštio da je zatvorio Ormuski moreuz, iako podaci o praćenju pokazuju da su brodovi nastavili da prolaze kroz njega.

Pregovori se vode u švajcarskom odmaralištu Birgenštok, gde se nalaze američki potpredsednik Džej Di Vens, Džared Kušner, zet Donalda Trampa, i izaslanik Stiv Vitkof.

Pošto su razgovori počeli, predsednik Donald Tramp je na društvenim mrežama izjavio da Iran „mora odmah da zaustavi svoje debelo plaćene SAVEZNIKE u Libanu da izazivaju probleme“.

Zapretio je da će „ponovo veoma snažno udariti Iran“, ako to ne učine.

Iranski glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf odgovorio je odmah.

„Zar ne misle da, ako bi njihove pretnje imale ikakav efekat, danas ne bi bili u ovoj očajnoj situaciji?...

„Koliko god pričali, mi smo ti koji preduzimamo akcije.“

U nedelju je objavljeno da su se borbe smanjile, ali je izraelski premijer Benjamin Netanjahu insistirao da će izraelska vojska ostati u južnom Libanu koliko god je potrebno da zaštiti severni Izrael.

Vođa Hezbolaha Naim Kasem odbacio je svako izraelsko vojno prisustvo u južnom Libanu, rekavši da će se Hezbolah braniti.

Tramp je zamolio pregovarače da „okrenu novi list“, kazao je potom Vens.

Dodao je da ako je iransko rukovodstvo spremno da se odrekne toga da bude „pokretač regionalne nestabilnosti“ i „ambicija za nuklearno oružje na duži rok“, onda su SAD „spremne da fundamentalno transformišu odnos sa tom zemljom“.

Iran insistira da je njihov nuklearni program mirnodopski.

U iranskoj delegaciji je, pored predsednika parlamenta Mohameda Bagera Galibafa, i ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bakaei saopštio je da su pregovori o konačnom sporazumu uslovljeni primenom postojećih obaveza – to podrazumeva prekid svih vojnih operacija.

Razgovori u nedelju bili su usmereni kako da se to sprovede, rekao je on.

Uprkos inicijalnom sporazumu o prekidu vatre, u izraelskim napadima poginulo je najmanje 67 ljudi, dok su u napadima Hezbolaha stradala petorica izraelskih vojnika.

Izraelska vojska je saopštila da je gađala 80 ciljeva grupe Hezbolah i da su desetine pripadnika ubijene.

Ubrzo posle napada, Izraelske odbrambene snage (IDF) su potvrdile dogovor o prekidu vatre između libanskog Hezbolaha i Izraela.

„Nalazimo se u prekidu vatre. IDF je spreman da nastavi borbu ako bude potrebno“, saopštila je portparolka IDF-a, brigadni general Efi Defrin.

FABRICE COFFRINI/POOL/EPA/Shutterstock Potpredsednik SAD Džej Di Vens razgovara sa zetom predsednika SAD Donalda Trampa, Džaredom Kušnerom, pre četvorostranog sastanka u odmaralištu Burgenštok, u Obigergenu, blizu Lucerna, Švajcarska, 21. juna 2026. godine.

Nacrt sporazuma, koji se sastoji od 14 tačaka, podrazumeva ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, zahtev da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, plan od 260 milijardi evra za iransku „rekonstrukciju“ i ukidanje „svih vrsta američkih sankcija“ Iranu.

Takođe obavezuje obe strane da postignu konačni dogovor u „maksimalnom“ roku od 60 dana, koji se može produžiti uz obostrani pristanak.

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei rekao je da je odobrio sporazum sa SAD uprkos „drugačijem stavu“, tvrdeći da je Tramp „iz očaja koristio sve vrste poluga“ da ga postigne.

Rekao je da, iako će biti „ličnih pregovora u budućnosti“ između Teherana i Vašingtona, to „ne bi značilo prihvatanje neprijateljskog stava“.

Predsednik Tramp je rekao da očekuje da će prekid vatre stupiti na snagu „na svim frontovima“, pa i između Izraela i Hezbolaha u Libanu, što je takođe navedeno u tekstu sporazuma.

Međutim, i Izrael i Hezbolah su izvodili međusobne napade otkako je sporazum objavljen.

Reuters Brodovi usidreni u Ormuskom moreuzu, pogled iz Musandama, Oman, 19. juna 2026.

Reagujući na smrt vojnika IDF-a u petak, izraelski krajnje desničarski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir rekao je da „ceo Liban mora da gori“.

„Uz dužno poštovanje prema Amerikancima, Izrael mora jasno staviti do znanja celom svetu da krv naših sinova i bezbednost naših građana nisu predmet pregovaranja“, napisao je na Iksu.

Vens je javno kritikovao stav nekih članova kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, među kojima je i Ben-Gvir, rekavši novinarima da bi Izrael trebalo da se „probudi i uvidi stvarnost“.

Pogledajte video: Oštre kritike Trampa na račun izraelskog premijera

Od 2. marta u Libanu je poginulo 4.057 ljudi, saopštilo je ministarstvo zdravlja te zemlje.

Prema izraelskim vlastima, u Libanu su poginula najmanje 34 izraelska vojnika, kao i četiri civila na severu Izraela.

Liban je uvučen u američko-izraelski sukob sa Iranom, pošto je Hezbolah je lansirao rakete na Izrael kao odmazdu za napad u kojem je ubijen vrhovni vođa u Teheranu.

Izrael je odgovorio bombardovanjem širom Libana i kopnenom invazijom na značajan deo juga zemlje, sa ciljem da potisne borce Hezbolaha sa njegove severne granice.

Od tada, libanske zdravstvene vlasti kažu da je među hiljadama ubijenih u izraelskim napadima, 366 žena i 247 dece.

Nije jasno da li je i koliko boraca Hezbolaha među žrtvama.

Izraelske vlasti kažu da je najmanje 30 vojnika i četiri civila ubijeno sa obe strane granice u istom periodu.

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(BBC News, 06.22.2026)