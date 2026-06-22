Ostavka Kira Starmera na mesto premijera Velike Britanije

BBC News pre 7 minuta

REUTERS/Jack Taylor Kir Starmer obratio se novinarima ispred sedišta Vlade i objavio da se povlači sa mesta premijera

Kir Starmer napušta premijersku funkciju posle manje od dve godine na čelu britanske Vlade, saopštio je u obraćanju u ponedeljak.

Laburistička partija, čiji je lider, preispitivala je mesecima da li je on pravi čovek da vodi stranku i državu, a Starmer je „čuo odgovor i prihvatio ga dostojanstveno", dodao je u govoru ispred sedišta Vlade u Londonu.

„Podneću ostavku i na mesto lidera Laburističke partije", rekao je, dodajući da mu je „zemlja koju voli na prvom mestu".

Kako kaže, u ponedeljak ujutru je o odluci obavestio i britanskog kralja Čarlsa.

Starmer je za govornicu izašao u društvu supruge Viktorije, a njegovo obraćanje uživo su pratili brojni ministri, među kojima je bio Dejvid Lami, zamenik premijera.

Zahvalio se svima u njegovom kabinetu za „izvanrednu službu" i uverio da će učiniti sve da preda vlast budućem premijeru u skaldu sa svim propisima.

Zamolio je Nacionalni izvršni komitet Laburističke partije da odredi rok za podnošenje nominacija za novog lidera stranke za 9. jul, što bi značilo da bi taj proces mogao da se završi do kraja leta.

U tom slučaju bi novi partijski lider bio izabran pre septembra, kada će britanski parlament ponovo zasedati posle letnje pauze.

Do tada će Starmer obavljati funkciju premijera u tehničkom mandatu, kazao je on.

Endi Barnam, doskorašnji gradonačelnik Mančestera, rekao je da će se kandidovati da zameni Starmera.

Dodao je i da nasledniku ostavlja Veliku Britaniju koja je jača i poštenija zemlja u odnosu na jul 2024, kada je postao premijer.

Preuzimanje te funkcije bio je „najponosniji trenutak" u njegovom životu, tvrdi Starmer.

U emotivnom govoru zahvalio se supruzi Vik, koju je nazvao „stenom" i osloncem, a na kraju obraćanja su se zagrlili.

REUTERS/Toby Shepheard Kir Starmer sa suprugom Viktorijom ispred sedišta Vlade u Londonu

Mnogi kao njegovog naslednika vide Endija Barnama, novoizabranog poslanika u parlamentu iz redova laburista.

On je prethodno bio gradonačelnik Mančestera devet godina, a on 2001. do 2017. je takođe sedeo u poslaničkoj klupi.

Jedan je od retkih predstavnika Laburističke partije koji je na nedavno održanim lokalnim izborima ostvario dobar rezultat.

Dva puta je učestvovao u trci za poziciju lidera laburista – 2010. i 2015. – ali je oba puta izgubio.

On je u ponedeljak položio zakletvu kao novi poslanik u parlamentu, uz glasne ovacije laburističkih kolega.

Ranije je potvrdio da će se kandidovati za premijersku funkciju u objavi na društvenim mrežama.

House of Commons/UK Parliament/PA Wire Endi Barnam polaže zakletvu u parlamentu

Zahvalio se Starmeru na „liderstvu i posvećenosti u izazovnom periodu".

„Njegova odluka je početak tranzicije i važno je da taj proces sprovedemo pravilno i odgovorno.

„Istaknuću se kao deo tog procesa", dodao je.

ADAM VAUGHAN/EPA/Shutterstock Endija Barnama mnogi vide kao naslednika Kira Starmera

Rezultati opštinskih i regionalnih izbora u Velikoj Britaniji bili su veliki šamar za laburiste.

Najveći pobednik je stranka koju svrstavaju u desni britanski politički spektar, Reformisti UK (Reform UK), koju predvodi populista Najdžel Faraž i čija je pažnja usmerena na borbu protiv imigranata.

Reformisti su tada osvojili više od 1.400 mesta u lokalnim i regionalnim skupštinama, preuzevši kontrolu u oblastima gde su laburisti i konzervativci istorijski bili dominantni.

To je poljuljalo Starmerovu podršku unutar partije, kao i kritike zbog imenovanja Pitera Mandelsona, bivšeg britanskog ambasadora u Americi koji je imao bliske veze sa Džefrijem Epstinom.

Posle lokalnih izbora u maju, više od 80 laburističkih poslanika pozivalo je na smenu Starmera, a petoro ministara u Vladi podnelo je ostavke sa istim zahtevom.

Faraž posle Starmerove ostavke zahteva raspisivanje parlamentarnih izbora „što pre".

„Ko god postane novi premijer (bez izbora), njega nije izglasala britanska javnost", dodaje.

Starmera je u objavi na Iksu nazvao „najnekompetentnijim premijerom" kojeg je Velika Britanija imala.

Pogledajte video: Kir Starmer podnosi ostavku

Šta posle ostavke Starmera?

Nik Irdli, BBC dopisnik za politiku

Šta dalje?

U Laburističkoj partiji imaće malo vremena da o tome diskutuju.

Starmer je objavio da će nominacije moći da se podnose za dve nedelje.

Hoće li neko biti krunisan?

Sve veći broj poslanika iz redova laburista misli da hoće.

Najveći favorit je Endi Barnam, ali zašto bi neko ušao u trku sa njim?

Ves Striting, bivši ministar koji je u maju podneo ostavku, ranije je tvrdio da je spreman da se upusti u trku.

Ali, neki od njegovih saveznika u partiji sada smatraju da ne bi trebalo to da radi.

Striting je u ponedeljak potvrdio da će podržati Barnamovu kandidaturu.

„Pričao sam dugo sa Endijem prethodnih dana i ubeđen sam da ima mesta za te ideje pod njegovim vođstvom, da je posvećen izgradnji inkluzivne partije na našim najboljim tradicijama i da on može da dobije bitku za naše živote protiv sila nacionalizma.

„Mogli smo da provedemo leto preuveličavanjem malih razlika u našim stavovima ili da zasučemo rukave i pomognemo mu da donese promene koje su potrebne našoj partiji i zemlji", kaže Striting.

Da li bi Barnam mogao da mu ponudi neku visoku poziciju u zamenu za odustajanje od nominacije?

Vremenski okvir koji je postavio Starmer otvara mogućnost da neko drugi baci rukavicu u lice Barnamu.

Da li će neki predstavnik desnog centra osetiti potrebu da se upusti u trku?

Zasad je najveći broj ljudi spreman da se kladi da će Endi Barnam biti sledeći britanski premijer.

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(BBC News, 06.22.2026)