Radio u banci, a sada igra za Zelenortska ostrva na Mundijalu

BBC News pre 33 minuta | Nil Džonson - BBC Sport

Getty Images Lopes (levo) slavi plasman Zelenortskih Ostrva na Svetsko prvenstvo sa Derojem Duarteom

Regrutovali su ga preko društvene mreže da igra za malu ostrvsku zemlju, udaljenu skoro 5.000 kilometara od mesta na kom je rođen, a sada je bivši dablinski bankar zaigrao protiv Španije na Svetskom prvenstvu.

Priča Roberta Lopesa zvuči toliko neverovatno da bi je čak i holivudski scenaristi smatrali neuverljivom.

„Nisam uživao u poslu“, kaže ovaj 33-godišnjak o radu u kancelariji dok razmišlja o divljem, nadahnutom putovanju od bankarskog službenika u Irskoj do igranja za Zelenortska Ostrva na njihovom prvom Mundijalu.

Odbrambeni igrač nadimka Piko bio je pre 10 godina sveže imenovani hipotekarni savetnik, igrajući honorarno za Bohemijanse u irskoj ligi.

Potom, 2017. godine, dablinski rival Šamrok Rovers ponudio je Lopesu šansu da se odrekne dnevnog posla i započne pravu fudbalsku karijeru.

Od tad se nije ni osvrnuo.

Lopes je igrao u prvoj postavi za autsajderska Zelenortska Ostva protiv Španije, svetskog šampiona iz 2010, u meču Grupe H na stadionu u Atlanti.

Nastupao je za mlađe kategorije Irske, a za Plave ajkule, kako je nadimak fudbalera Zelenortskih Ostrva, debitovao je 2019. godine

Rui Aguas, tadašnji selektor, kontaktiao ga je preko poslovne društvene mreže LinkedIn kad je saznao da je Lopesov otac Karlos poreklom sa Zelenortskih Ostrva, zemlje koju čine 10 ostrva u Atlantskom okeanu zapadno od afričke obale.

Getty Images Lopes sa suprugom Leom i njihovom bebom Dijegom nakon što su Šamrok Roversi pobedili Kork Siti i osvojili kup 2025. godine

Prvobitna poruka bivšeg napadača Benfike Aguasa bila je napisana na portugalskom i Lopes, koji i dalje igra za Šamrok, nesvesno ju je zanemario.

„Mislio sam da je spam i nisam obratio pažnju“, kaže za BBC Sport.

„A onda, oko devet meseci kasnije, ponovo mi je poslao poruku, rekavši: 'Zdravo, Roberto, jesi li imao priliku da razmisliš o onome što sam ti rekao?'"

Tada se Lopes osetio „strašno nepristojno" što nije odgovorio pre više meseci.

„Prekopirao sam poruku i provukao je kroz Gugl prevodilac i praktično je glasila: 'Želimo da dovedemo nove igrače u reprezentaciju i da li bi te zanimalo da se opredeliš da igraš za Zelenortska ostrva?'.

„Zatreperio sam od uzbuđenja. Pomislio sam: 'O da, 100 odsto bih voleo da budem deo tog tima'.“

Usledilo je nekoliko vrtoglavih meseci za Lopesa, redovnog startera za Plave ajkule u narednih sedam godina.

U danima pošto je pomogao Zelenortskim Ostrvima da se kvalifikuju za Svetsko prvenstvo, postao je otac kada je njegova žena Lea rodila sina Dijega.

„Otkako sam bio malo dete, a pretpostavljam da je tako sa svakom mladom fudbalskom nadom, želeo sam da igram na najvišem mogućem nivou, a za mene nema višeg nivoa od Svetskog prvenstva“, dodaje Lopes.

„Biti u prilici da predstavljam porodicu igrajući za nacionalni tim i da istaknem naše prezime na jednom od najvećih sportskih događaja na svetu ispunjava me velikim ponosom.“

'Istorijski trenutak za našu zemlju'

Anselmo 'Jair' Ribeiro Anselmo 'Žair' Ribeiro prima medalju nakon što je pomogao da Zelenortska Ostrva osvoje kup Amilkar Kabral 2000. godine

Nastup Zelenortskih Ostrva na Svetskom prvenstvu 2026, gde igraju još i protiv Saudijske Arabije i Urugvaja, zvuči kao da će postati jedna od omiljenijih bajki turnira, priča o nefavoritu za pokoljenja.

Kad je Anselmo 'Žair' Ribeiro igrao za Plave ajkule, bile su rangirane 182. na svetu i mogućnost da se pojave na ovom turniru delovala je nezamislivo.

Žair, koji je pomogao da njegova zemlja osvoji kup Amilkar Kabral – regionalno takmičenje za zemlje zapadne Afrike 2000. godine – kaže za BBC Sport: „Govorio bih ljudima odakle sam, a oni bi me pitali : 'A gde ti je to?'“

U ono vreme bivši igrač veznog reda i napadač morao je da plaća vlastite avionske karte da bi mogao da igra za Zelenortska Osrtva, koja su sada na 67. mestu svetske rang liste.

Bio je to neverovatan uspon za zemlju – dom za oko 525.000 ljudi – koja se pridružila Fifi tek 1986. godine.

'Smirite se, opustite se': Da li je Đani Infantino izgubio kontrolu nad Mundijalom

Od tada su se kvalifikovali za Afrički kup nacija četiri puta, dok su sada jedna od najmanjih zemalja u pogledu broja stanovnika koja je ikada igrala na Svetskom prvenstvu.

I zaista, neki meštani tvrde da je učešće bivše portugalske kolonije na prvenstvu najveća stvar koja joj se desila još od nezavisnosti stečene 5. jula 1975. godine.

Iako je fudbal sport broj jedan, Fudbalska federacija Zelenortskih Ostrva ima samo sedmoro stalno zaposlenih članova, dok se karte za međunarodne utakmice kod kuće prodaju u lokalnim pekarama i na benzinskim pumpama.

„Godinama smo se spremali za ovaj trenutak“, kaže Žair, koji danas ima 51 godinu.

„Mislim na mog dedu, na moju baku. Postanem jako emotivan kad govorim o tome, zato što nisu tu da vide ovaj istorijski trenutak za našu zemlju.“

'Nema šanse'

Getty Images Zelenortska Ostrva se nadaju da će postati prvi afrički tim posle Gane iz 2006. godine koja je stigla do nokaut faze takmičenja na prvom pojavljivanju na Mundijalu

U Tornijevoj berbernici u Dorčesteru, živahnom i raznolikom kraju na nekoliko minuta vožnje od centra Bostona, sa tavanice visi plavo-bela ajkula na naduvavanje.

Plave ajkule možda deluju kao sitne ribe na ovom Svetskom prvenstvu u poređenju sa teškom kategorijom kao što je Španija, ali u ovom delu Masačusetsa sanjaju velike snove nakon što je FIFA proširila format od 32 tima na 48 za finala koja se igraju u SAD, Kanadi i Meksiku.

Izloženi su plavi, beli i crveni šalovi a na jednom od zidova je okačena zastavica na kojoj piše Federasao Kabo Verdiana de Futebol (Fudbalska federacija Zelenortskih Ostrva).

„Moje mušterije ne dolaze samo na šišanje – one dolaze da razgovaramo“, kaže za BBC Sport vlasnik Antonio Alves.

„Mi smo jedna velika porodica. Pričamo o životu, politici i sportu.

Otkako su se Zelenortska Ostrva kvalifikovala u oktobru, postojala je samo jedna tema razgovora.

„Znači mi sve na svetu što će Zelenortska Ostrva igrati u Sjedinjenim Američkim Državama na Svetskom prvenstvu“, dodaje Alves, koji je napustio rodnu zemlju da bi se preselio u Ameriku sa 18 godina pre nego što je preuzeo očev posao.

Stanovnici Zelenortskih Ostrva su stigli u Masačusets u talasima migracije iz 1850-tih kao lovci na kitove i moreplovci.

Ova savezna država je dom najveće dijaspore sa Zelenortskih Ostrva u SAD, a procenjuje se da ona varira od otprilike 70.000 do više od 90.000 stanovnika.

Alves se redovno vraća u domovinu da navija za svoj tim i bio je prisutan na nacionalnom stadionu koji prima 15.000 ljudi u Praji, prestonici, kad su Plave ajkule pobedile Esvatini da bi obezbedile mesto u finalima i ostavili navijače u suzama radosnicama.

„Ostatak sveta je rekao: 'Nema šanse, nema načina da Zelenortska Ostrva stignu toliko blizu'. Ali evo nas sada“, kaže on.

Antonio Alves Navijači Zelenortskih Ostrva Antonio i njegova žena Neuza pomogli su kupovinom karata da bi deca mogla da gledaju međunarodne utakmice

Alves i njegova supruga Neuza platili su karte za decu sa celih Zelenortskih Ostrva da mogu da gledaju međunarodne utakmice u Praji.

„Svako dete koje igra fudbal na Zelenortskim Ostrvima sanja da postane profesionalni fudbaler“, dodaje on.

„Svako ostrvo na koje odete, na svakom ćošku, zateći ćete decu kako igraju, neka od njih bosa. Samo žele da igraju fudbal.“

Alves je putovao 1.600 kilometara od Bostona do Atlante na istorijsku prvu utakmicu Zelenortskih Ostrva na Mundijalu, ali su drugi meštani gledali utakmicu na ogromnom televizoru u Tornijevoj berbernici.

„Bilo je besplatnih grickalica, besplatnog pića, znate već, za ljude da dođu i uživaju“, kaže on.

„To vam je moć sporta. Ima mnogo ljudi u ovoj zajednici koji ne prate fudbal, ali su dolazili u radnju da postavljaju pitanja.

„Kad je utakmica? Gde je utakmica? Mogu li da gledam? Mogu li da idem? Mogu li da dođem u radnju?

„To vam je moć sporta, on okuplja ljude.“

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 06.22.2026)