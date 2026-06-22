Aragči pohvalio "konstruktivnu atmosferu" na razgovorima sa SAD u Švajcarskoj

Beta pre 1 sat

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči pohvalio je kasno sinoć "pozitivnu i konstruktivnu atmosferu" na razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u Švajcarskoj.

"Ohrabrujući napredak je postignut, uključujući uspostavljanje mehanizma koji omogućava nastavak tehničkih diskusija", napisao je Aragči na društvenoj mreži Iks (X) posle završetka prve runde razgovora između Teherana i Vašingtona u Švajcarskoj, opisujući "pozitivnu i konstruktivnu atmosferu".

Aragči je dodao da je pakistansko i katarsko posredovanje omogućilo veliki napredak ka okončanju rata u Libanu.

"Izvoz nafte i petrohemijskih proizvoda više nije ograničen, blokada je ukinuta, neka zamrznuta sredstva su odmrznuta i pokrenut je veliki plan rekonstrukcije i razvoja za Iran", dodao je Aragči.

Memorandum o razumevanju između Vašingtona i Teheran je potpisan prošle nedelje, a sada vodeći američki i iranski pregovarači u 60-dnevnom periodu pokušavaju da postignu dogovor o tehničkim detaljima o budućem mirovnom sporazumu.

(Beta, 22.06.2026)