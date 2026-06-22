Beograd: Policija započela pretres stana vojnog analitičara Aleksandra Radića

Beta pre 35 minuta

Pripadnici policije su nešto posle 16.00 započeli pretres stana vojnog analitičara Aleksandra Radića u Beogradu gde je došao i advokat Stefan Ćorda.

Pripadnici policije su se grubo odnosila prema novinarima koji su tu i pretili da će i oni potencijalno biti privedeni kao saučesnici u izvršenju krivičnog dela ali nisu želeli da kažu o kojem krivičnom delu se radi.

Prethodno su provladini mediji javili da je u toku pretres, iako tada Radić još nije bio došao u svoj stan.

Na pitanje agencije Beta ko je medije obavestio da se sprovodi pretres, postupajući tužilac je rekao da on to svakako nije uradio, a da za drugo ne može da daje informacije.

(Beta, 22.06.2026)