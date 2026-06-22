Dve osobe poginule u ruskim napadima na Zaporožje i Odesu

Beta pre 1 sat

U ruskim vazdušnim napadima na ukrajinske gradove Zaporožje i Odesu poginule su dve osobe, saopštile su tamošnje vlasti na društvenim mrežama.

"Tri osobe su povređene, a jedna žena je ostala zarobljena u zapaljenoj kući posle neprijateljskog napada u Zaporožju. Ona je kasnije pronađena mrtva", napisao je šef vojne administracije regiona Ivan Fedorov na Telegramu.

Njegov kolega u Odeskoj oblasti Oleg Kiper prijavio je napad balističkom raketom Iskander kasno sinoć na poljoprivredno imanje, dodajući da je jedna osoba poginula.

(Beta, 22.06.2026)

Povezane vesti »

Ukrajinske vlasti: Dve osobe poginule u ruskim napadima na Zaporožje i Odesu

Ukrajinske vlasti: Dve osobe poginule u ruskim napadima na Zaporožje i Odesu

N1 Info pre 58 minuta
Dve osobe poginule u ruskim napadima na Zaporožje i Odesu

Dve osobe poginule u ruskim napadima na Zaporožje i Odesu

Serbian News Media pre 1 sat
Dve osobe poginule u ruskim napadima na Zaporožje i Odesu

Dve osobe poginule u ruskim napadima na Zaporožje i Odesu

Pravo u centar pre 1 sat
Dve osobe poginule u ruskim napadima na Zaporožje i Odesu

Dve osobe poginule u ruskim napadima na Zaporožje i Odesu

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Zaporožje

Društvo, najnovije vesti »

Radio u banci, a sada igra za Zelenortska ostrva na Mundijalu

Radio u banci, a sada igra za Zelenortska ostrva na Mundijalu

BBC News pre 33 minuta
RHMZ izdao hitno upozorenje za snažnu oluju sa grmljavinom: Ovi delovi Srbije na udaru, očekuje se i grad

RHMZ izdao hitno upozorenje za snažnu oluju sa grmljavinom: Ovi delovi Srbije na udaru, očekuje se i grad

Nova pre 3 minuta
RHMZ izdao upozorenje: Kad stižu pljuskovi?

RHMZ izdao upozorenje: Kad stižu pljuskovi?

Danas pre 28 minuta
Preti ozbiljna zaraza! Srbi tamo stalno idu na kupanje, a sada je strogo zabranjen ulazak na plažu: Inspekcija pronašla opasne…

Preti ozbiljna zaraza! Srbi tamo stalno idu na kupanje, a sada je strogo zabranjen ulazak na plažu: Inspekcija pronašla opasne bakterije u vodi, podignuta uzbuna

Blic pre 8 minuta
Liker od višnje, recept za savršeni aperitiv

Liker od višnje, recept za savršeni aperitiv

Danas pre 28 minuta