Dve osobe poginule u ruskim napadima na Zaporožje i Odesu

Beta pre 1 sat

U ruskim vazdušnim napadima na ukrajinske gradove Zaporožje i Odesu poginule su dve osobe, saopštile su tamošnje vlasti na društvenim mrežama.

"Tri osobe su povređene, a jedna žena je ostala zarobljena u zapaljenoj kući posle neprijateljskog napada u Zaporožju. Ona je kasnije pronađena mrtva", napisao je šef vojne administracije regiona Ivan Fedorov na Telegramu.

Njegov kolega u Odeskoj oblasti Oleg Kiper prijavio je napad balističkom raketom Iskander kasno sinoć na poljoprivredno imanje, dodajući da je jedna osoba poginula.

(Beta, 22.06.2026)