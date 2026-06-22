Održan skup podrške Dinku Gruhonjiću u Novom Sadu

Beta pre 2 sata

Građani i aktivisti okupili su se večeras nešto pre osam ispred zgrade u kojoj živi novinar i univerzitetski profesor Dinko Gruhonjić, kako bi mu pružili podršku nakon što je demoliran automobil u vlasništvu njegovog sina.

Gruhonjić se zahvalio okupljenima i rekao da građani ne smeju da se povlače i ćute kada se dešava nasilje.

"Znači nam što znamo da nismo sami. Mi smo samo jedni od mnogih koji su na udaru. Danas smo mi na redu, a sutra će neko drugi biti", kazao je profesor.

Advokat Veljko Milić izjavio je da sumnja da će institucije reagovati i pronaći počinioce.

Automobil Davida Gruhonjića polupan je i teško oštećen, a po rečima svedoka, vozilo su u subotu na parkingu u naselju Liman razbijala trojica mlađih muškaraca koji su na glavi imali fantomke.

Brojne organizacije i udruženja osudili su taj incident, a to je učinio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je kazao da misli "sve najgore" o Gruhonjićevim političkim idejama ali i dodao da to "ne znači da bilo ko ima pravo da se s njim i njegovom porodicom obračunava na takav način".

(Beta, 22.06.2026)

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