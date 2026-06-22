Skup podrške Dinku Guhonjiću večeras ispred njegove zgrade

"Vandalski napad i uništavanje automobila Davida Gruhonjića, sina novinara i univerzitetskog profesora Dinka Gruhonjića, predstavlja prelazak poslednje crvene linije. Ovaj napad nije nikakav izolovani incident, već direktna i logična posledica meseci i godina sistematski organizovane hajke na Dinka Gruhonjića u režimskim medijima", navodi se u pozivu.

Skup organizuju Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Vojvođanski klub, Akademija za razvoj demokratije i Koalicija Građanska Vojvodina.

Nakon kontinuiranog etiketiranja, targetiranja, crtanja mete na čelo, nazivanja "državnim neprijateljem", "Izdajnikom", "ustašom" i "mrziteljem Srbije" od samog vrha vlasti, prelazak sa medijskog linča i ispisivanja grafita na direktno ugrožavanje bezbednosti dece i porodice je samo pitanje trenutka, dodaje se u pozivu.

Ocenjuje se da upravo to ovaj čin čini još opasnijim jer je on "rezultat atmosfere mržnje koju vrh režima kreira svesno, sistemski i kontinuirano".

Kada se nasilje na ovaj način prelije na ulice i usmeri ka porodicama onih koji se usuđuju da slobodno misle i govore, to je jasan signal da niko nije bezbedan. Ako danas oćutimo na progone i zastrašivanje dece, sutra to može biti bilo koji drugi građanin ili građanka, dodaju ove organizacije.

"Zato pozivamo da se okupimo se da bismo jasno pokazali i poručili da zahtevamo odgovornost institucija i inspiratora i da zatražimo hitno pronalaženje, hapšenje i procesuiranje ne samo direktnih izvršilaca ovog krivičnog dela, već i da pozovemo na odgovornost i sve one koji sa pozicija moći ovakvo nasilje inspirišu", poručuje se u pozivu.

Ističe se da građani moraju pokazati da ne pristaju na teror i zastrašivanje, da neće dozvoliti da ulično nasilje i crtanje meta postanu normalnost u društvu i da porodica Gruhonjić nije i neće biti sama u ovom progonu.

"Pozivamo vas da danas u 19.30 stanemo zajedno u odbranu bezbednosti, slobode i ljudskog dostojanstva. Pokažimo da je naš odgovor na njihovu mržnju naša sloga i odlučnost da branimo demokratiju. Vidimo se, jer fašizam ne sme da pobedi", zaključuje se u pozivu.

Automobil Davida Gruhonjića, sina novinara i univerzitetskog profesora Dinka Gruhonjića polupan je i teško oštećen preksinoć u Novom Sadu.

Prema rečima svedoka, automobil su na parkingu u naselju Liman razbijali trojica mlađih muškaraca koji su na glavi imali maske.