SRCE kritikovalo vlast zbog pretresa Radićevog stana i postupanja prema uredniku agencije Beta

Beta pre 16 minuta

Stranka Srbija centar (SRCE) kritikovala je vlast zbog pretresa stana i kancelarija vojnog analitičara Aleksandra Radića ocenivši da je to pokušaj zastrašivanja čoveka koji je među prvima javno rekao da postoji mogućnost da je korišćeno zvučno oružje na protestu održanom u martu prošle godine.

Ta stranka je navela da je zabrinjavajuća činjenica da je glavni urednik agencije Beta Vojkan Kostić, koji je bio u društvu Radića kada je krenuo do stana gde se dešavao pretres, dobio poziv da se javi u Upravu kriminalističke policije radi prikupljanja obaveštenja u predistražnom postupku zbog "pripreme dela protiv ustavnog uređenja".

"Pozivom Kostiću policija pokazuje da je spremna da zastrašuje novinare", tvrdi SRCE.

Ta stranka zatražila je od institucija da objave sve što je utvrđeno o događaju 15. marta 2025. godine.

"Poverenje u institucije ne gradi se pretresima i zastrašivanjem, nego istinom. Ljudi u ovoj zemlji zaslužuju jasan odgovor šta se desilo tog dana i ko je za to odgovoran. Nećemo odustati od tog pitanja", piše u saopštenju.

Vojkan Kostić je pušten iz prostorija Ministarstva unutrašnjih poslova nakon davanja izjave.

Radić je prema poslednjim informacijama u pratnji policije izveden iz zgrade u kojoj se nalazi stan njegove supruge.

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu je saopštilo danas da će u skladu sa zakonom i prikupljenim dokazima biti procesuirani svi koji su izvršili krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, a to su konkretno svi za koje se utvrdi da su pripremali, organizovali, realizovali i onda širili u medijima i na društvenima mrežama isti narativ o navodnoj upotrebi "zvučnog topa".

Studenti u blokadi su odbacili navode tužilaštva da su organizovali simulaciju upotrebe zvučnog topa, navodeći da je reč o "laži i skretanju pažnje sa suštinskog pitanja šta se desilo 15. marta".

Tokom prošlogodišnjeg studentskog protesta u Beogradu, dok su građani odavali poštu stradalima u padu nadstrešnice, začuo se glasan i neprijatan zvuk koji ih je uznemirio, a mnogi su narednih dana potražili lekarsku pomoć zbog različitih zdravstvenih problema.

Iste večeri pojavile su se informacije da je vlast koristila zvučno oružje protiv građana, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić demantovao je tada te tvrdnje.

(Beta, 22.06.2026)