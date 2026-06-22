U Kataru od eksplozije tokom popravke terminala za izvoz gasa poginulo 13 ljudi

Beta pre 20 minuta

Najmanje 13 osoba je prošle noći poginulo u Kataru, a 66 povređeno eksplozijom tokom popravke terminala za izvoz prirodnog gasa, kojeg je Iran ranije bombardovao u okviru rata sa SAD i njihovim saveznicima na Bliskom istoku.

Eksplozija u industrijskoj zoni Ras Lafan mogla bi značajno da utiče na tržište gasa u svetu jer je Katar jedan od vodećih svetskih proizvođača prirodnog gasa.

Katar je obustavio proizvodnju nakon blokade Ormuskog moreuza zbog koje je bila onemogućena isporuka gasa.

Kako Iran popušta kontrolu nad moreuzom, dok se pregovori o trajnom okončanju rata nastavljaju, Katar je počeo radove na ponovnog pokretanju izvoznog terminala.

U nedelju uveče, ti radovi su izazvali eksploziju i požar u postrojenju za snabdevanje gasom Barzan, saopštila je državna kompanija Katar enerdži (QatarEnergy).

"To je bila nesreća, a ne sabotaža, niti neprijateljski čin", rekao je ministar energetike Sad Šerida al-Kaabi na konferenciji za novinare danas u Dohi, glavnom gradu Katara.

Ministar je naveo da su poginuli radnici iz Indije i Pakistana. Među 66 povređenih ima državljana Katara, kao i ljudi iz više afričkih i azijskih zemalja, rekao je al-Kaabi.

Obim štete za sada nije poznat.

Postrojenje Barzan imalo je kapacitet od gotovo 1,4 milijarde standardnih kubnih stopa prirodnog gasa dnevno, koji je Katar koristio prvenstveno za lokalnu proizvodnju električne energije i za napajanje svojih ključnih postrojenja za desalinizaciju vode u pustinjskim delovima Arapskog poluostrva.

Katar je vlasnik gotovo čitavog postrojenja, dok manji udeo ima američka naftna kompanija Eksonmobil (ExxonMobil).

U martu je iranska raketa pogodila Ras Lafan, izazvavši požar koji je prouzrokovao "veliku štetu", saopštile su vlasti. Katar je već bio obustavio proizvodnju na toj lokaciji zbog iranskih napada.

Katar sa Iranom deli ogromno podmorsko nalazište prirodnog gasa u Persijskom zalivu. Upravo je proizvodnja tog prirodnog gasa učinila Katar bogatom državom. Taj novac iskoristio je za jačanje svog međunarodnog ugleda, između ostalog kroz organizaciju Svetskog prvenstva u fudbalu 2022. godine, osnivanje informativne mreže Al Džazira i finansiranje svoje uloge međunarodnog posrednika, uključujući i pregovore Irana i SAD u Švajcarskoj.

(Beta, 22.06.2026)