Vučić razgovarao sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju Kaj-Fu Lijem

Beta pre 7 minuta

 Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju, Kaj-Fu Lijem, o tome kako veštačka inteligencija menja privredu, industriju, obrazovanje, zdravstvo i javne usluge, ali i kako će ove tehnologije oblikovati budućnost.

"Sadržajan razgovor sa Kaj-Fu Lijem, jednim od vodećih svetskih autoriteta u oblasti veštačke inteligencije, čovekom čiji je rad značajno doprineo razvoju savremenih tehnologija i digitalnoj transformaciji širom sveta. Posebno mi je bilo dragoceno da čujem njegova iskustva o razvoju veštačke inteligencije u Kini, koja je danas među globalnim liderima u ovoj oblasti", napisao je Vučić na Instagramu.

Kako je istakao, naročito ga je zainteresovalo kako veštačka inteligencija može da doprinese modernizaciji države i efikasnijem radu institucija.

"Korišćenjem novih tehnologija možemo da uštedimo vreme, preciznije pratimo rezultate i donosimo bolje odluke, što je važno za dalji razvoj Srbije", kazao je Vučić.

On je predstavio napore Srbije u oblasti digitalizacije, razvoju IT sektora i ambiciju da bude među zemljama koje će znati da iskoriste potencijal novih tehnologija za dobrobit svojih građana.

Vučić je zahvalio Kaj-Fu Liju na otvorenom i inspirativnom razgovoru i spremnosti da podeli iskustva stečena na samom vrhu svetske tehnološke scene.

"U vremenu velikih promena, važno je da učimo od najboljih i nastavimo da ulažemo u znanje, nauku, inovacije i mlade, jer su oni ključ budućeg razvoja Srbije", istakao je Vučić.

(Beta, 22.06.2026)

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