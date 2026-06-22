Vlada Srbije povećala akcize na derivate nafte za 12,5% u odnosu na prethodnu nedelju

Biznis i finansije pre 1 dan
Vlada Srbije povećala akcize na derivate nafte za 12,5% u odnosu na prethodnu nedelju

45 Prema novoj odluci, koja se primenjuje od 22. do 28. juna, akciza na bezolovni benzin iznosi 64,80 dinara po litru, dok je do 21. juna bila 57,60 dinara.

Akciza na gasna ulja (dizel) povećana je sa 59,23 na 66,64 dinara po litru, a na olovni benzin sa 61,24 na 68,90 dinara po litru. U sva tri slučaja reč je o povećanju od približno 12,5%. Podsetimo, privremeno smanjenje akciza uvedeno je sredinom maja kao mera za ublažavanje posledica rasta cena nafte na svetskom tržištu. U prethodnom periodu akcize su bile umanjene za oko 20% u odnosu na zakonski propisane iznose. Izvor: Ekapija Foto: Pixabay
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