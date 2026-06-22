Napredak u pregovorima o sukobu Izraela i Hezbolaha

Biznis.rs pre 1 sat  |  Redakcija Biznis.rs
Napredak u pregovorima o sukobu Izraela i Hezbolaha

Dugi mirovni razgovori SAD i Irana u Švajcarskoj

Pregovarači Sjedinjenih Američkih Država i Irana vodili su tokom vikenda maratonske razgovore u Švajcarskoj, koji su trajali do kasno u nedelju uveče, sa ciljem da pokrenu šezdesetodnevni proces za postizanje novog sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Pregovore je sa američke strane predvodio potpredsednik Džej Di Vens (JD Vance), a uprkos postojećim nesuglasicama, obe strane ostale su za pregovaračkim stolom, što se tumači kao signal da postoji spremnost ne
Otvori na biznis.rs

Povezane vesti »

Svetske berze: Mirovni sporazum u fokusu investitora

Svetske berze: Mirovni sporazum u fokusu investitora

Danas pre 9 minuta
Posrednici saopštili prve detalje: SAD i Iran završili prvu rundu pregovora

Posrednici saopštili prve detalje: SAD i Iran završili prvu rundu pregovora

Mondo pre 28 minuta
SAD i Iran ostvarili napredak u razgovorima, cilj je da Ormuski moreuz ostane otvoren

SAD i Iran ostvarili napredak u razgovorima, cilj je da Ormuski moreuz ostane otvoren

Bloomberg Adria pre 2 sata
Nastavljaju se mirovni pregovori u Švajcarskoj: Iran optužuje SAD za pretnje

Nastavljaju se mirovni pregovori u Švajcarskoj: Iran optužuje SAD za pretnje

Vreme pre 3 sata
"Blokada je ukinuta" Postignut prvi proboj u pregovorima Irana i SAD, ključni čovek Teherana: Pravi test biće Liban

"Blokada je ukinuta" Postignut prvi proboj u pregovorima Irana i SAD, ključni čovek Teherana: Pravi test biće Liban

Blic pre 3 sata
Iranska delegacija napustila Švajcarsku, nastavak razgovora sa SAD u tehničkom formatu

Iranska delegacija napustila Švajcarsku, nastavak razgovora sa SAD u tehničkom formatu

Sputnik pre 3 sata
Cena nafte nastavlja da pada: Tržište osluškuje svaku Trampovu reč

Cena nafte nastavlja da pada: Tržište osluškuje svaku Trampovu reč

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelBliski IstokHezbolahDonald TrampvestisadPregovori

Društvo, najnovije vesti »

Gruhonjić o demoliranju automobila njegovog sina: Šta je sledeće, da ubistva kritičara režima postanu normalna?

Gruhonjić o demoliranju automobila njegovog sina: Šta je sledeće, da ubistva kritičara režima postanu normalna?

Cenzolovka pre 4 minuta
SSP: Plan za posle Vučića i za demontažu režima SNS

SSP: Plan za posle Vučića i za demontažu režima SNS

N1 Info pre 8 minuta
Svetske berze: Mirovni sporazum u fokusu investitora

Svetske berze: Mirovni sporazum u fokusu investitora

Danas pre 9 minuta
Tamara Vučić: Naši stariji sugrađani nisu teret niti trošak, već kapital mudrosti i iskustva

Tamara Vučić: Naši stariji sugrađani nisu teret niti trošak, već kapital mudrosti i iskustva

RTV pre 4 minuta
RHMZ izdao upozorenje na grmljavinske nepogode

RHMZ izdao upozorenje na grmljavinske nepogode

RTV Novi Pazar pre 8 minuta