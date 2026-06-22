Napredak u pregovorima o sukobu Izraela i Hezbolaha

Dugi mirovni razgovori SAD i Irana u Švajcarskoj

Pregovarači Sjedinjenih Američkih Država i Irana vodili su tokom vikenda maratonske razgovore u Švajcarskoj, koji su trajali do kasno u nedelju uveče, sa ciljem da pokrenu šezdesetodnevni proces za postizanje novog sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Pregovore je sa američke strane predvodio potpredsednik Džej Di Vens (JD Vance), a uprkos postojećim nesuglasicama, obe strane ostale su za pregovaračkim stolom, što se tumači kao signal da postoji spremnost ne