Zijin finansira izradu prostornog plana na području nalazišta zlata i bakra u Boru i Zaječaru

Biznis.rs pre 2 sata  |  Redakcija Biznis.rs
Zijin finansira izradu prostornog plana na području nalazišta zlata i bakra u Boru i Zaječaru

"Značajan potencijal za istraživanja"

Vlada Srbije je donela odluku o izradi prostornog plana za rudarsko-metaluršku zonu na istoku zemlje, a u dokumentu objavljenom u Službenom glasniku piše da se pristupa izradi Prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa „Čukaru Peki“ i „Malka Golaja“. Budući kompleks prostiraće se i na teritoriji Bora i Zaječara: na području Bora obuhvaćene su cele katastarske opštine Slatina, Metovnica, Donja Bela Reka i Oštrelj, kao i delovi
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