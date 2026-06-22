Zijin finansira izradu prostornog plana na području nalazišta zlata i bakra u Boru i Zaječaru

"Značajan potencijal za istraživanja"

Vlada Srbije je donela odluku o izradi prostornog plana za rudarsko-metaluršku zonu na istoku zemlje, a u dokumentu objavljenom u Službenom glasniku piše da se pristupa izradi Prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa „Čukaru Peki“ i „Malka Golaja“. Budući kompleks prostiraće se i na teritoriji Bora i Zaječara: na području Bora obuhvaćene su cele katastarske opštine Slatina, Metovnica, Donja Bela Reka i Oštrelj, kao i delovi