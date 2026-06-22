"Blokada je ukinuta" Postignut prvi proboj u pregovorima Irana i SAD, ključni čovek Teherana: Pravi test biće Liban

Blic pre 1 sat
"Blokada je ukinuta" Postignut prvi proboj u pregovorima Irana i SAD, ključni čovek Teherana: Pravi test biće Liban
Delegacije na visokom nivou dogovorile su se o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana Strane su se dogovorile i o osnivanju tela za rešavanje sukoba kako bi se osiguralo poštovanje prekida vojnih operacija u Libanu Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči saopštio je da su ukinuta ograničenja za izvoz iranske nafte, zahvaljujući naporima katarskih i pakistanskih posrednika tokom pregovora između Irana i SAD u Švajcarskoj. On je na "X" napisao
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

SAD i Iran ostvarili napredak u razgovorima, cilj je da Ormuski moreuz ostane otvoren

SAD i Iran ostvarili napredak u razgovorima, cilj je da Ormuski moreuz ostane otvoren

Bloomberg Adria pre 37 minuta
Napredak u pregovorima o sukobu Izraela i Hezbolaha

Napredak u pregovorima o sukobu Izraela i Hezbolaha

Biznis.rs pre 2 minuta
Nastavljaju se mirovni pregovori u Švajcarskoj: Iran optužuje SAD za pretnje

Nastavljaju se mirovni pregovori u Švajcarskoj: Iran optužuje SAD za pretnje

Vreme pre 1 sat
Iranska delegacija napustila Švajcarsku, nastavak razgovora sa SAD u tehničkom formatu

Iranska delegacija napustila Švajcarsku, nastavak razgovora sa SAD u tehničkom formatu

Sputnik pre 1 sat
Cena nafte nastavlja da pada: Tržište osluškuje svaku Trampovu reč

Cena nafte nastavlja da pada: Tržište osluškuje svaku Trampovu reč

Telegraf pre 1 sat
Mirovni pregovori Amerike i Irana u Švajcarskoj: Ostvaren ‘ohrabrujući napredak’

Mirovni pregovori Amerike i Irana u Švajcarskoj: Ostvaren ‘ohrabrujući napredak’

Danas pre 2 sata
Mirovni pregovori Amerike i Irana u Švajcarskoj: Ostvaren ‘ohrabrujući napredak’

Mirovni pregovori Amerike i Irana u Švajcarskoj: Ostvaren ‘ohrabrujući napredak’

Južne vesti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanTeherannafta

Društvo, najnovije vesti »

„Autonomija u lancima: Slučaj visokog obrazovanja u Srbiji“, tribina u organizaciji KORAK-a

„Autonomija u lancima: Slučaj visokog obrazovanja u Srbiji“, tribina u organizaciji KORAK-a

Mašina pre 22 minuta
Aleksić o zvučnom topu: Vučić stvara princip - "tukao sam vas, sada ću da vas hapsim jer sam vas tukao"

Aleksić o zvučnom topu: Vučić stvara princip - "tukao sam vas, sada ću da vas hapsim jer sam vas tukao"

N1 Info pre 7 minuta
Skup podrške Dinku Guhonjiću večeras ispred njegove zgrade

Skup podrške Dinku Guhonjiću večeras ispred njegove zgrade

Beta pre 37 minuta
Izmena režima saobraćaja u Ulici Alekse Šantića od sutra

Izmena režima saobraćaja u Ulici Alekse Šantića od sutra

RTV pre 12 minuta
Niški univerzitet objavio konkurs za upis studenata

Niški univerzitet objavio konkurs za upis studenata

Jugmedia pre 7 minuta