"Blokada je ukinuta" Postignut prvi proboj u pregovorima Irana i SAD, ključni čovek Teherana: Pravi test biće Liban

Delegacije na visokom nivou dogovorile su se o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana Strane su se dogovorile i o osnivanju tela za rešavanje sukoba kako bi se osiguralo poštovanje prekida vojnih operacija u Libanu Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči saopštio je da su ukinuta ograničenja za izvoz iranske nafte, zahvaljujući naporima katarskih i pakistanskih posrednika tokom pregovora između Irana i SAD u Švajcarskoj. On je na "X" napisao